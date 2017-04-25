РФ настаивает на беспристрастном расследовании инцидента с наблюдателями ОБСЕ

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россия настаивает на быстром и беспристрастном расследовании инцидента с подрывом автомобиля наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, которое должно проводиться с участием СММ, Контактной группы и Совместного центра контроля и координации за режимом прекращения огня. Это подтвердил на переговорах с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Встреча омрачена тем, что произошло с наблюдателями СММ ОБСЕ, которые подорвались на мине недалеко от линии соприкосновения в Луганской области, - отметил Лавров. - Приносим соболезнования ОБСЕ и тем странам, чьи граждане пострадали". "Будем настаивать на быстром, транспарентном и беспристрастном расследовании с участием СММ, Контактной группы и Совместного центра координации и контроля", - подчеркнул он.

При этом министр подчеркнул, что нужно "продолжать работать по совсем направлениям". "Ценим ваши усилия по повышению эффективности этой организации. Рассчитываем сегодня обсудить все области ее деятельности, включая урегулирование конфликтов, прежде всего украинского", - добавил министр.

В районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) 23 апреля при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - село Сокольники произошел подрыв на противотанковой мине автомобиля наблюдателей, в результате чего один представитель миссии, гражданин США, погиб, двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения.