Лавров: меры по обеспечению безопасности миссии ОБСЕ в Донбассе должны быть ужесточены

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Меры по обеспечению безопасности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе должны быть дополнительно ужесточены, также важно повысить согласованность действий миссии со сторонами конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером.

"Мы начали с осуждения циничной акции, которая привела к гибели наблюдателя ОБСЕ, гражданина США, и в ходе которой были ранены два других наблюдателя миссии ОБСЕ. Убеждены, что меры по обеспечению должной безопасности сотрудников миссии должны быть дополнительно ужесточены, - сказал министр. - Важно повысить согласованность действий СММ ОБСЕ со сторонами конфликта по обе стороны линии соприкосновения".