Гатилов: Россия призывает не допустить штурма порта Ходейда в Йемене

ЖЕНЕВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россия призывает не допустить штурма Ходейды в Йемене, который является главным портом страны, принимающим гуманитарную помощь. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, выступая здесь на донорской конференции высокого уровня по Йемену.

"Усиливаются тревожные слухи о готовящемся штурме Ходейды и последующем походе на Сану. Этого допустить нельзя. Масштабы и без того ужасной йеменской трагедии многократно возрастут", - сказал он.

Российский дипломат подчеркнул, что фактически установленная блокада Ходейды не имеет отношения к резолюции СБ ООН 2216, которой ее пытаются оправдать. Он призвал также к возобновлению нормальной работы аэропорта Саны для доставки гуманитарной помощи населению страны.

В то же время Гатилов отметил необходимость прекращения конфликта в Йемене для облегчения гуманитарной ситуации. "Как и большинство других стран, твердо исходим из того, что кризис в Йемене должен быть разрешен исключительно мирными средствами, на путях национального диалога, учитывающего интересы всех основных политических сил страны", - сказал он.

"Россия находится в плотном контакте со всеми основными противоборствующими в Йемене силами. Постоянно разговариваем с нашими партнерами и в странах Персидского залива, - продолжил дипломат. - Будем продолжать эти усилия. Ведь пока идет война, в безусловном выигрыше оказываются только ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", прежнее название группировки "Исламское государство". - Прим. ТАСС), "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещенные в РФ террористические группировки. - Прим. ТАСС) и другие террористы и экстремисты, под контроль которых попали обширные территории".

Конфликт в Йемене

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, ведомой Саудовской Аравией. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн человек, что составляет две трети населения Йемена, при этом 7,3 млн из них испытывают острую нехватку продовольствия. Ситуация в Йемене вынудила Москву созвать консультации Совета Безопасности 17 марта, в ходе которых российская делегация предупредила СБ ООН о "тяжелейших гуманитарных последствиях" штурма порта Ходейды силами коалиции.

В штабе коалиции считают, что город-порт Ходейда остается главным источником контрабандного оружия и боеприпасов для мятежников, которые якобы получают поддержку из Ирана. Саудовский генерал Ахмед Асири заявлял, что в случае отказа ООН направить наблюдателей в морскую гавань Ходейда станет следующей военной целью.