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Москва выступает за создание в ОБСЕ подразделения по борьбе с наркотрафиком

Политика
25 апреля, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что эта тема является очень актуальной для всех европейских стран
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Москва выступает за создание в ОБСЕ отдельного подразделения по борьбе с наркотиками, так как эта тема является очень актуальной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером.

По его словам, Москва поддерживает возросшее внимание ОБСЕ к работе по противодействию терроризму, наркотрафику, киберпреступности.

"Отмечаем продуктивную деятельность созданного при поддержке России департамента по борьбе с транснациональными угрозами, - указал министр. - Считаем, что в рамках этого департамента можно было бы создать отдельное подразделение по борьбе с наркотиками".

Эта тема, которая для всех европейских стран, для большинства членов ОБСЕ является очень актуальной, добавил глава МИД РФ.

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