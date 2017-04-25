Москва выступает за создание в ОБСЕ подразделения по борьбе с наркотрафиком

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Москва выступает за создание в ОБСЕ отдельного подразделения по борьбе с наркотиками, так как эта тема является очень актуальной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером.
По его словам, Москва поддерживает возросшее внимание ОБСЕ к работе по противодействию терроризму, наркотрафику, киберпреступности.
"Отмечаем продуктивную деятельность созданного при поддержке России департамента по борьбе с транснациональными угрозами, - указал министр. - Считаем, что в рамках этого департамента можно было бы создать отдельное подразделение по борьбе с наркотиками".
Эта тема, которая для всех европейских стран, для большинства членов ОБСЕ является очень актуальной, добавил глава МИД РФ.