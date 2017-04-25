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Лавров назвал лживыми обвинения США в поставках Россией оружия талибам

Политика
25 апреля, 14:13 дата обновления: 25 апреля, 14:22 UTC+3
Как отметил глава МИД РФ, данные американские заявления нацелены на отвлечение внимания от планов США по Сирии
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Обвинения США в поставках Россией оружия талибам (движение Талибан запрещено в РФ - прим. ТАСС) являются лживыми, непрофессиональными и ни на чем не основанными заявлениями. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается заявлений о якобы поставляемых нами вооружений талибам, которые звучат от военных в Вашингтоне и руководящих группировкой США в регионе, включая Афганистан, то это непрофессиональные заявления, ни на чем не основанные, - подчеркнул Лавров. - Что бы сейчас про Россию ни говорили негативного, посмотрите, ни единого факта, подтверждающего эти заявления, никто не предъявляет".

"Убежден, что те, кто в США получает деньги за доставку руководству достоверной развединформации, прекрасно знают, что это лживые утверждения", - отметил он.

По словам Лаврова, высказывания США о якобы поставках Россией оружия талибам нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от планов по смене режима в Сирии, Москва будет противодействовать таким попыткам.

"Я это рассматриваю еще в контексте попытки, наверное, отвлечь внимание от каких-то замыслов по смене курса в отношении сирийского урегулирования. Такие подозрения у нас появляются и укрепляются в последние дни, - сказал Лавров. - Ощущаем попытки некоторых наших коллег поставить крест на резолюции СБ ООН о политическом урегулировании на основе межсирийского диалога и перейти к старой теме смены режима".

"Будем, естественно, им противодействовать", - подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД также сказал, что талибы должны подключиться к процессу национального диалога в Афганистане, отказавшись от вооруженной борьбы. "Мы сейчас выступаем только за одну простую вещь: чтобы талибы подключились к национальному диалогу на основе критериев, утвержденных СБ ООН по просьбе правительства Афганистана, - сказал министр. - Прекратить насилие, порвать с терроризмом, уважать конституцию".

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