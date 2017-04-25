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Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территорию

Политика
25 апреля, 14:09 UTC+3
Пресс-секретарь президента назвал происходящее противоречащим духу минских соглашений
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

РЫБИНСК /Ярославская область/, 25 апреля. /ТАСС/. Кремль считает, что с прекращением поставок электричества в ЛНР Украина сделала новый шаг по отторжению этой территории.

"Обесточивание Луганской области - это еще один шаг на пути отторжения Украиной от себя территорий", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот - отдаляет нас от окончательной цели", - подчеркнул пресс-секретарь.

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