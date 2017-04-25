Песков не комментирует возобновление меморандума по предотвращению инцидентов в небе Сирии

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РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил без комментариев информацию о якобы имевшей место просьбе Вашингтона возобновить работу механизма по предотвращению инцидентов в небе Сирии, приостановленную Москвой после внезапного ракетного удара США по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат.
"Нет, не мог бы, - сказал он, отвечая на просьбу дать комментарии на этот счет. - Это без комментариев".
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Москву выступил с просьбой возобновить действие этого меморандума.
Россия приостановила действие заключенного с США меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации 7 апреля. Это произошло после того, как американцы нанесли более 50 ударов крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому Аш-Шайрат в провинции Хомс. Таким образом США отреагировали на инцидент с якобы применением химоружия.
По версии американского руководства, сирийская авиация 4 апреля нанесла по городу Хан-Шейхун удары с применением боевых отравляющих веществ, что привело к смерти более 80 человек. В России исходят из того, что речь идет о провокации, либо о том, что сирийская ракета попала в склад с химическим оружием, принадлежащий боевикам.