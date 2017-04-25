Песков отверг обвинения России в кибершпионаже, назвав их фейковыми новостями

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РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь опроверг причастность России к хакерским атакам на штаб кандидата в президента Франции, основателя движения "На марше" Эмманюэля Макрона, а также на серверы партии Ангелы Меркель в Германии. Об этом он заявил журналистам, комментируя данные группы, занимающейся исследованием случаев кибершпионажа.
"Мы были бы чрезвычайно признательны, если бы эта исследовательская группа прислала нам информацию и мы могли бы ее проверить, - сказал Песков. - Потому что пока эта (информация) не выходит за рамки обезличенных, не имеющих под собой ничего кроме вымысла фейковых новостей".
Ранее Макрон заявил, что интернет-сайт его движения "На марше" подвергается атакам хакеров. Он намекал на связи России с этими хакерскими атаками.
В прошлом году подобные обвинения звучали и из США, когда там проходила избирательная кампания. В частности, из штаба Демократической партии США утверждения в причастности якобы России поступали регулярно, однако кроме заявлений никаких подтверждений предоставлено не было.