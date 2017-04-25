Путин: эффективность российского оружия в Сирии привела к росту экспорта вооружений

РЫБИНСК, 25 апреля. /ТАСС/. Рост объема экспортных контрактов на вооружения РФ происходит в том числе благодаря эффективному применению российского оружия в ходе антитеррористической операции в Сирии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

По его словам, интерес к российскому вооружению в мире растет, это видно, в частности, по объему соответствующих контрактов. "В том числе это происходит благодаря эффективному применению нашего оружия в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии", - сказал президент. По его словам, "нельзя упускать эту возможность для того, что укрепить наши позиции на мировом рынке вооружений".

Президент отметил, что предприятия ОПК загружены почти полностью заказами Минобороны, надо дополнительно проработать обеспечение экспортных поставок оружия.

"По производству отдельных видов сухопутных вооружений организации ОПК загружены заданиями Минобороны практически полностью, соответственно обеспечить в требуемых сроки выполнение заказов по линии военно-технического сотрудничества становится все сложнее. Прошу дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружений сил общего назначения",- сказал Путин.

По его словам, если сегодня РФ будет отказываться от зарубежных заказов, то может в будущем упустить перспективных партнеров и уйти с рынка.

Как отметил Путин, одновременно правительству нужно четко скоординировать работу министерства обороны, ФСВТС, Минпромторга, а также предприятий ОПК так, чтобы своевременно реализовывать задания гособоронзаказа.

Новые образцы вооружений

Создание новых образцов вооружений и средств разведки является востребованным для современной армии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно- промышленной комиссии.

Он предложил обсудить на совещании несколько значимых вопросов, в том числе, касающихся создания новых образцов вооружения и техники "прежде всего, для сил общего назначения, и средств разведывательно-информационного обеспечения". "События последнего времени вновь показали, насколько востребованы такие вооружения в современной армии", - сказал Путин.

Президент попросил представителей ОПК доложить, как выполняются тактико-технические требования Минобороны РФ, предъявляемые к этим и другим перспективным образцам вооружений и техники, какие конкретные задачи поставлены перед конструкторскими бюро и оборонными предприятиями, "в какие сроки они будут выполнены и сколько это будет стоить для бюджета".

До 2020 года доля современных вооружений в ВМФ должна быть доведена до 70%, заявил президент РФ.

"По итогам 2016 года доля современных образцов вооружения и техники в ВМФ составила около 47%. При этом в целом по вооруженным силам такая обеспеченность - 58,3%. Мы должны решить задачу - до 2020 года доля современного вооружения и техники в войсках на флоте должна быть доведена до 70%. У нас есть для этого все предпосылки и все условия, и мы это сделаем",- сказал Путин.

По его словам, у техники для флота есть своя специфика: для ее выпуска требуются более длительные технологические циклы. Он также напомнил, что "вынужденное импортозамещение" также немного сдвинуло планы по выпуску вооружений для ВМФ. "Основные приоритеты развития ВМФ - укрепление морских стратегических ядерных сил, оснащение современным оружием, а также синхронизация развития обеспечивающей инфраструктуры", - сказал президент.

Кроме того, глава государства поручил к 2025 году создать сбалансированный корабельный состав ВМФ, способный решать весь комплекс задач в ближней и дальней зонах.

"К 2025 году надо создать сбалансированный корабельный состав ВМФ, который будет способен решать весь комплекс задач мирного и военного времени в ближней и дальней морских зонах, обеспечить военно-морское присутствие России во всех стратегически важных районах мирового океана",- сказал Путин.

Президент отметил, что подавляющая часть компонентов для российской армии и ВМФ в ближайшие годы должна производиться в РФ в рамках реализации программы импортозамещения.

"В целом же, по оценкам экспертов, к 2025 году благодаря программе импортозамещения наши вооружения и техника будут состоять из узлов, компонентов, деталей российского производства на 85%, причем все они должны строго соответствовать требованиям Министерства обороны", - сказал Путин.