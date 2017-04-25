Путин: отказ Украины от ВТС с Россией позволил создать целую новую отрасль в РФ

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РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апреля. /ТАСС/. Прекращение Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой привело к созданию в России целой новой отрасли производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.
Он напомнил, что до 2014 года Россия закупала корабельные двигатели для нужд ВПК на Украине, однако "не по нашей вине и кооперация распалась, и возможность сотрудничества с нашими украинскими партнерами исчезла". "Мы были вынуждены заняться импортозамещением и, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения, потому что за это время - с декабря 2014 года и по сегодняшний день - нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства", - сказал президент РФ, отметив, что "такой компетенции (по созданию двигателей) раньше в России не было".
"Мне приятно отметить, что работа выполнена фактически досрочно", - продолжил президент, пояснив, что график строительства военных кораблей будет смещен не на два года, как предполагалось ранее, а примерно на полтора. "У нас была возможность пойти по различным вариантам: искать импорт или комбинировать что-то", - напомнил президент. "Мы приняли другое решение - развивать эти отрасли у себя и, судя по всему, сделали правильно, потому что не только получили новую компетенцию, но и абсолютно новую технику - более современную по сравнению с той, что мы брали раньше", - пояснил он. "У этой техники и КПД выше на 10-15%, и ресурс больше", - сообщил Путин, добавив, что это касается кораблей и ближней, и дальней морских зон.
"К сожалению, кооперация у нас прекратилась с нашими партнерами (из Украины) в этой части, так же как и по двигателям авиационным, но и здесь мы уже построили предприятие в Петербурге, они приступили к работе и фактически закрывают всю нашу потребность, - констатировал президент РФ. - Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами и в этих сферах, важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия".
В целом Путин назвал импортозамещение в ВПК вопросом принципиальной важности "для надежного обеспечения обороноспособности и технологической независимости" РФ. "На эти цели направляются серьезные ресурсы, проводятся комплексные, масштабные проекты", - сказал глава государства.