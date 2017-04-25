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Рябков встретился со спецдокладчиком ООН по правам человека в Москве

Политика
25 апреля, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Идрис Джазаири также проведет встречи в Минтруда и Минэкономразвития, в Совете Федерации и Общественной палате, встретится с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел в Москве встречу с Идрисом Джазаири, специальным докладчиком Совета ООН по правам человека (СПЧ) по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, входящих в круг ведения специального докладчика, в том числе в контексте введенных в отношении России рядом государств санкций и их влияния на ситуацию с обеспечением прав человека в нашей стране", - отметили в министерстве.

Как ранее информировали в МИД РФ, визит Идриса Джазаири пройдет с 24 по 28 апреля. Во время пребывания в Москве запланированы его встречи в ряде российских министерств и ведомств, в том числе Минтруда и Минэкономразвития, в Совете Федерации и Общественной палате, а также беседа с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

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