Рябков встретился со спецдокладчиком ООН по правам человека в Москве

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел в Москве встречу с Идрисом Джазаири, специальным докладчиком Совета ООН по правам человека (СПЧ) по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, входящих в круг ведения специального докладчика, в том числе в контексте введенных в отношении России рядом государств санкций и их влияния на ситуацию с обеспечением прав человека в нашей стране", - отметили в министерстве.

Как ранее информировали в МИД РФ, визит Идриса Джазаири пройдет с 24 по 28 апреля. Во время пребывания в Москве запланированы его встречи в ряде российских министерств и ведомств, в том числе Минтруда и Минэкономразвития, в Совете Федерации и Общественной палате, а также беседа с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.