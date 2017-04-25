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Лавров: РФ готова использовать любые форматы для урегулирования в Афганистане

Политика
25 апреля, 16:38 дата обновления: 25 апреля, 16:53 UTC+3
Российский министр отметил, что геополитические игры вокруг Афганистана не связаны с заботой о стране
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Москва готова использовать любые форматы для продвижения национального диалога в Афганистане. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с бывшим президентом (2002-2014 гг.) Афганистана Хамидом Карзаем.

"Россия искренне заинтересована, чтобы эта дружественная страна преодолела период нестабильности и сконцентрировалась на процветании своего народа, - сказал Лавров. - Мы продвигаем поддержку национальному диалогу и готовы использовать любые форматы для того, чтобы обеспечить поддержку внешних игроков этому процессу".

Глава МИД РФ также сказал, что геополитические игры вокруг Афганистана не имеют ничего общего с заботой об этой стране и ее народе.

"Очень ценим ваше стремление использовать свое влияние и авторитет, чтобы помочь своему народу и стране. К сожалению, вокруг Афганистана разворачиваются геополитические игры, которые не имеют ничего общего с заботой о судьбе афганского народа, - отметил глава МИД РФ. - В этой нечистоплотной игре пытаются использовать русофобские тенденции".

Министр отметил, что в этой ситуации в Москве очень ценят взвешенный подход Карзая и его оценки происходящего в Афганистане. "Важно услышать от вас оценки последних событий и тех возможностей, которые международное сообщество может применить для помощи афганскому народу, - сказал Лавров. - Очень рады видеть вас в добром здравии и в бодром политическом состоянии".

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