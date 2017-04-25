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Глава правительства Астраханской области Константин Маркелов освобожден от должности

Политика
25 апреля, 16:36 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Эту должность займет министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василий Корнильев
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АСТРАХАНЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин принял решение освободить от должности главу регионального правительства Константина Маркелова. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы главы региона Алексей Глухов.

"Губернатор подписал распоряжение об освобождении Константина Маркелова от замещаемой должности вице-губернатора - председателя правительства Астраханской области по инициативе работника. Исполнение этих обязанностей теперь возлагается на Василия Корнильева, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) региона", - уточнил Глухов.

Маркелов занимал пост председателя областного правительства более 10 лет - с февраля 2005 года. Корнильев стал главой регионального Министерства строительства и ЖКХ в ноябре прошлого года. До этого он был генеральным директором ЗАО "Астраханский морской порт".

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