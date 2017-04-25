Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Индия и Пакистан расширят потенциал ШОС в сфере экономики и безопасности

Политика
25 апреля, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Решение о предоставлении государствам статуса участников ШОС может быть принято на саммите в Астане 8-9 июня
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на встрече с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Рашидом Алимовым подтвердил, что присоединение Индии и Пакистана в качестве полноправных членов к организации расширит ее потенциал в сфере экономики и безопасности. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Обстоятельно рассмотрены вопросы подготовки заседания Совета глав государств - членов ШОС 8-9 июня этого года в Астане, - информировали в министерстве. - Подчеркивалось, что ключевым итогом саммита станет ожидаемое предоставление членского статуса Индии и Пакистану, значительно расширяющее потенциал Организации в сферах политики, безопасности и экономики".

"Особое внимание было уделено процессу встраивания новых членов в механизмы взаимодействия в рамках ШОС с прицелом на дальнейшее развитие и углубление сотрудничества", - отметили в МИД РФ.

Декларация о создании ШОС была подписана в Шанхае в июне 2001 года шестью странами: Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Эти страны, кроме Узбекистана, являлись участницами "Шанхайской пятерки", образованной в 1997 году и ставшей базой нынешней ШОС. В 2015 году началась процедура вступления в организацию Индии и Пакистана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на Макрона и его супругу
2
Инструкторы из США прибыли в Донбасс для проверки украинских подразделений
3
Аксенов: запрет на строительство в Крыму будет снят в течение месяца
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Серийное производство российских двигателей для кораблей ВМФ РФ начнется с 2018 года
7
Под Липецком из-за обрушения склада разлилось несколько тонн сока
Темы дня
Загрузка...
Реклама