Генпрокуратура, СК, ФСБ и МВД наладят обмен данными о фактах подкупа в интересах юрлиц

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Руководители Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, МВД и ФСБ России подписали межведомственный приказ об обмене данными о юридических лицах, в интересах которых предлагалось незаконное вознаграждение.

Как отмечается в сообщении на сайте Генпрокуратуры, документ "регламентирует обмен сведениями о выявленных фактах предложения, обещания или передачи незаконного вознаграждения от имени или в интересах юридических лиц". Речь идет о привлечении юрлиц к ответственности за административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ ("Незаконное вознаграждение от имени юридического лица").

Она предусматривает для юрлица штраф в размере от 1 млн руб., при вознаграждении свыше 1 млн руб. налагается штраф не ниже 20 млн руб., а при подкупе в интересах компании или фирмы на сумму свыше 20 млн руб. на юрлицо налагается штраф в размере более 100 млн рублей.

В свою очередь прокуратура будет информировать СК, ФСБ и МВД о проверке таких фактов.

В Генпрокуратуре отметили, что совместный приказ подписан "в целях улучшения эффективности выявления и пресечения нарушений законодательства о противодействии коррупции" и "позволит повысить качество совместной работы правоохранительных органов в данной сфере".

Как ранее сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка, прокуратура нарабатывает практику привлечения юрлиц к ответственности за коррупцию, только в 2016 году прокуроры возбудили 479 дел по ст. 19.28 КоАП РФ, по которым суды возложили на фирмы штрафы на 654 млн рублей. Всего за последние три года по постановлениям прокуроров по этой статье было привлечено более тысячи юридических лиц; общая сумма штрафов превысила 1,5 млрд рублей.