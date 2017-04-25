Ярославская областная дума снизила муниципальный фильтр на выборах губернатора до 5%

ЯРОСЛАВЛЬ. 25 апреля. /ТАСС/. Депутаты Ярославской областной думы приняли во втором, окончательном чтении законопроект, предусматривающий снижение муниципального фильтра при проведении выборов губернатора с 8% до 5%. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Областная дума приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Ярославской области в части регулирования подготовки и проведения выборов". Он разработан с целью приведения регионального избирательного законодательства в соответствие с требованиями федерального. Кроме небольших поправок, касающихся технической части, законопроект уточняет положения о выборах губернатора Ярославской области. Один из пунктов - снижение числа подписей, собранных в поддержку кандидата, на 3% (с 8% до 5%)", - говорится в сообщении.

Пятипроцентный барьер является минимальным показателем муниципального фильтра в соответствии с федеральным законодательством.

Новый закон предусматривает увеличение размера избирательных фондов в два с половиной раза для всех видов выборов в регионе. Теперь максимальный размер фонда на выборах в областную думу составляет 7,5 млн рублей, на губернаторских - 50 млн рублей.

28 июля 2016 года исполняющим обязанности губернатора Ярославской области был назначен Дмитрий Миронов. 10 сентября в Ярославской области состоятся выборы губернатора.