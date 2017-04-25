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Лавров 26 апреля проведет переговоры в Москве с коллегой из Саудовской Аравии

Политика
25 апреля, 17:53 UTC+3 МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
В МИД РФ неоднократно отмечали, что настроены на развитие с Саудовской Аравией по всем направлениям
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром 26 апреля в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в российском дипведомстве.

"Завтра состоятся переговоры Лаврова с его коллегой из Саудовской Аравии", - заявил собеседник агентства.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что настроены на развитие с Саудовской Аравией по всем направлениям. "На всех направлениях у нас хорошие контакты, по линии МИД, между нашими министрами, - подчеркивают на Смоленской площади. - Диалог развивается".

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