Лавров 26 апреля проведет переговоры в Москве с коллегой из Саудовской Аравии

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром 26 апреля в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в российском дипведомстве.

"Завтра состоятся переговоры Лаврова с его коллегой из Саудовской Аравии", - заявил собеседник агентства.

В МИД РФ неоднократно отмечали, что настроены на развитие с Саудовской Аравией по всем направлениям. "На всех направлениях у нас хорошие контакты, по линии МИД, между нашими министрами, - подчеркивают на Смоленской площади. - Диалог развивается".