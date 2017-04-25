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Клинцевич: Киев может пойти на провокации в связи с прибытием в Донбасс инструкторов США

Политика
25 апреля, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации, говоря о проверке боеготовности украинских подразделений, не исключил, что Киев захочет показать "товар лицом"
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Прибытие в Донбасс американских инструкторов для проверки состояния украинских войск может сподвигнуть Киев совершить очередные провокации. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Прибытие инструкторов из США в Донбасс для проверки боеготовности украинских подразделений - плохая новость. Не исключаю, что Киев захочет показать "товар лицом", и тогда можно ждать любых провокаций. Американские инструкторы - это своего рода допинг для украинских силовиков", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Как ранее сообщалось, разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) установила, что в Донбасс с целью проверки состояния украинских войск прибыли американские инструкторы. Отмечается, что инструкторы прибыли "с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества". Кроме того, в 92-й отдельной механизированной бригаде также проводится проверка готовности соединения к ведению боевых действий, оцениваются результаты работы в этой бригаде других военных инструкторов.

В ДНР ранее неоднократно заявляли о присутствии в зоне конфликта на подконтрольных Киеву территориях Донбасса военных инструкторов из западных стран.

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