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Миронов призвал детей войны потребовать компенсацию от Германии за потерянное детство

Политика
25 апреля, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
Он сообщил, что депутаты "Справедливой России" подготовят законопроект, гарантирующий гражданам бесплатную юридическую помощь в подготовке соответствующих исков
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Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что дети войны в России имеют право требовать денежную компенсацию от Германии за свое разрушенное детство. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24"

"У нас около 12 миллионов детей войны. Они лишились детства по чьей вине? По вине фашистской Германии. Так не нужно ли сегодня Германии заплатить нашим гражданам за потерянное детство?" - отметил Миронов. 

Он считает, что это соответствовало бы международной практике. "Узники концлагерей в свое время получили компенсацию, дети войны в Израиле добились именно такого от Германии", - напомнил лидер справороссов. - Есть международные прецеденты, мы сегодня пойдем таким путем. Если наше государство говорит, что денег нет, давайте потребуем их с тех, по чьей вине люди лишились детства".

В этой связи он сообщил, что депутаты "Справедливой России" подготовят новый законопроект, гарантирующий гражданам бесплатную юридическую помощь в подготовке соответствующих исков. "Мы будем готовить такой законопроект, будем предлагать нашим детям войны подавать иски на выплату компенсации. А чтобы иск был грамотно составлен, мы хотим законом обязать все адвокатские конторы, всех юристов России бесплатно помогать детям войны направлять такие иски в сторону Германии", - уточнил Миронов.

Депутаты фракции "Справедливая Россия" неоднократно вносили на рассмотрение Госдумы проекты законов о льготах и компенсациях из бюджета РФ для детей войны. Однако они не находили поддержки у парламентского корпуса.

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