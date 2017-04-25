Захарова предложила ООН разработать стратегию борьбы с фейковыми новостями

ООН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариату ООН необходимо начать разработку международной стратегии борьбы с сфабрикованными новостями и дезинформацией, которые по степени ущерба сопоставимы с вирусной эпидемией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на 39-й сессии Комитета по информации Генеральной Ассамблеи всемирной организации. Дипломат констатировала, что "массовое производство" фальшивых новостей стало следствием резкого падения профессиональных стандартов в СМИ на фоне необоснованных законодательных ограничений.

"Наша делегация вносит предложение о включении в текст резолюций, которые будут готовиться Комитетом по информации ГА ООН, рекомендации Департаменту общественной информации начать работу по выработке базовых параметров стратегии борьбы с фейковыми новостями и дезинформацией. Российская сторона будет готова оказать всестороннее содействие в реализации этой задачи, значение которой для целей созидательного развития здоровой информационной среды трудно переоценить", - сказала она.

Захарова предупредила о "беспрецедентном по глубине проблем и интенсивности рисков" кризисе, который, по ее мнению, вызван "глобальной политической турбулентностью и возвращением ряда государств мира к практике информационного противоборства по лекалам Холодной войны". "Все более распространяется практика необоснованных законодательных и функциональных ограничений деятельности СМИ. На этом фоне медиаресурсы переживают кризис доверия к ним со стороны аудитории, спровоцированный прежде всего резким падением профессиональных стандартов, которые выражаются не в последнюю очередь в массовом производстве так называемых фейковых новостей", - отметила официальный представитель МИД.

По ее словам, подобные дезинформационные вбросы "вполне сопоставимы по степени ущерба фокусной среде с вирусной эпидемией". "И, как в системной борьбе с любой трансграничной пандемией, необходима стратегия противодействия этой угрозе на наднациональном уровне", - пояснила Захарова позицию России.

Дипломат указала и на другие проблемы, с которыми сталкивается современная международная информационная среда. "Все чаще свобода слова, беспристрастность и объективность приносятся в жертву политической конъюнктуре, а глобальное информационное пространство деградирует и распадается на политически ангажированные фрагменты вслед за развитием конфронтационных тенденций в мировой политике", - отметила официальный представитель МИД. По ее словам, безнаказанность преступлений против журналистов "продолжает оставаться печальной действительностью в целом ряде как мирных государств, так и стран, являющихся зонами конфликта".