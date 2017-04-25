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Путин поддержал решение врио ярославского губернатора идти на выборы

Политика
25 апреля, 19:31 UTC+3
На встрече с Дмитрием Мироновым президент РФ пожелал ему удачи на выборах и выразил надежду, что избиратели его поддержат
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РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апреля. /ТАСС/ Президент РФ Владимир Путин поддержал решение врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова баллотироваться на выборах главы региона в сентябре.

"Надеюсь, что у вас все получится. Надеюсь также, что люди вас поддержат на выборах в сентябре. Я желаю вам удачи", - обратился Путин к Миронову.

"Для вхождения в курс дел у вас было не так уж и много времени, но я вижу, что вы работаете с удовольствием, многое у вас получается", - сказал Путин на встрече с врио губернатора. "Задачи, конечно, очень большие, вы разработали программу развития (региона), это очень хорошо, с участием граждан, представителей бизнеса. Надо ее выполнять", - отметил президент.

Миронов сообщил Путину о своем решении баллотироваться на выборах главы региона. "В сентябре прошлого года вы оказали мне огромное доверие, назначили исполнять обязанности губернатора Ярославской области", - обратился он к президенту. "Я принял решение идти на выборы губернатора Ярославской области в сентябре этого года", - сообщил он. "Надеюсь, что ярославцы поддержат меня", - добавил Миронов.

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