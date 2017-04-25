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Захарова попросила ООН вернуть радиопередачи на русском языке

Политика
25 апреля, 20:41 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Официальный представитель МИД РФ также призвала активизировать деятельность русскоязычной секции Службы новостей ООН, в том числе увеличить количество мультимедийного контента
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Мария Захарова

Мария Захарова

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ООН, 25 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила секретариат ООН возобновить ежедневные радиопередачи всемирной организации на русском языке, а также разъяснить, почему они исчезли из эфира. С таким заявлением она выступила на Комитете по информации Генеральной Ассамблеи.

Дипломат обратила внимание на то, что 15-минутные передачи перестали выходить на Радио ООН с 1 января 2017 года. "Данные передачи готовились во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 6 декабря 1999 года. Необходимость подготовки данных программ утверждалась резолюциями комитета каждый год, включая 2016-й, и решение об их отмене или переформатировании должен принимать именно Комитет, а не единолично департамент. Просили бы департамент разъяснить эту ситуацию и предпринять необходимые организационные шаги для восстановления трансляций на русском языке", - сказала Захарова.

Она также призвала секретариат ООН активизировать деятельность русскоязычной секции Службы новостей ООН, в том числе увеличить количество мультимедийного контента, а также сохранять высокое качество информационных продуктов. Кроме того, дипломат высказалась за популяризацию ооновских интернет-ресурсов в русскоязычном сегменте социальных сетей, отметив значительный прогресс, достигнутый в этом отношении.

Как напомнила официальный представитель МИД РФ, многоязычие является одним из основополагающих принципов ООН, который способствует взаимопониманию между народами. По ее словам, в Москве ждут от секретариата ООН "выделения адекватных ресурсов для обеспечения переводческих услуг на русском языке", а также для того, чтобы не допускать снижения их качества.

Захарова в целом положительно оценила работу Департамента общественной информации ООН на ключевых направлениях, в том числе информационно-разъяснительном. В то же время она обратила внимание на недостаток "аналитической и прогностической составляющих" в докладах секретариата, в которых порой делается акцент на подробном отчете о проделанной работе. Кроме того дипломат отметила, что в отчетах уделяется недостаточное внимание информационной работе в сфере борьбы с терроризмом.

Официальный представитель МИД РФ высказалась за организацию большего числа мероприятий, посвященных победе над нацизмом, недопущению героизации фашизма и распространения человеконенавистнической идеологии. "Эти уроки нельзя предавать забвению. История, которую забывают, повторяется", - предупредила Захарова.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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