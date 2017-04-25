Постпред РФ: США готовы соблюдать свои обязательства в рамках СВПД

Авен: в матче с "Уралом" было заметно, что игроки "Спартака" никогда не были чемпионамиСпорт 25 апреля, 21:45
Поисковую систему Google изменили для борьбы с распространением фейковых новостейОбщество 25 апреля, 21:42
ПСЖ продлил контракт с футболистом Кавани до 2020 годаСпорт 25 апреля, 21:35
"Ростов" обыграл "Уфу" в матче чемпионата РоссииСпорт 25 апреля, 21:26
"Спартак" обыграл "Урал" в матче чемпионата РоссииСпорт 25 апреля, 21:22
Конгрессмены заподозрили экс-помощника Трампа в незаконном получении денег от РФМеждународная панорама 25 апреля, 21:01
ФК "Аякс" и мэрия Амстердама договорились о переименовании арены клуба в честь КройфаСпорт 25 апреля, 20:50
Захарова попросила ООН вернуть радиопередачи на русском языкеПолитика 25 апреля, 20:41
В ООН призвали не усугублять страдания жителей Донбасса проблемами с электричествомМеждународная панорама 25 апреля, 20:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Делегация США на заседании Совместной комиссии действовала в русле своих обязательств по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе. Об этом заявил корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков по итогам встречи.
"Вопреки ожиданиям и спекуляциям, американская делегация действовала в русле своих обязательств в рамках СВПД. Состоялся обстоятельный разговор по преодолению последствий многостороннего санкционного режима", - отметил российский постпред. Владимир Воронков представлял Россию на заседании Совместной комиссии.
Политдиректора Ирана и "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) обсудили на заседании Совместной комиссии в австрийской столице ход выполнения СВПД.
Заседания Совместной комиссии проводятся на регулярной основе каждые три месяца. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся выполнения СВПД. Первая подобная встреча в этом году состоялась 10 января и стала юбилейной с момента начала реализации соглашения в январе 2016 года.
Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.