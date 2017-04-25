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Постпред РФ: США готовы соблюдать свои обязательства в рамках СВПД

Политика
25 апреля, 21:50 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
На заседании Совместной комиссии состоялся обстоятельный разговор по преодолению последствий многостороннего санкционного режима, сообщил Владимир Воронков
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ВЕНА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Делегация США на заседании Совместной комиссии действовала в русле своих обязательств по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе. Об этом заявил корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков по итогам встречи.

"Вопреки ожиданиям и спекуляциям, американская делегация действовала в русле своих обязательств в рамках СВПД. Состоялся обстоятельный разговор по преодолению последствий многостороннего санкционного режима", - отметил российский постпред. Владимир Воронков представлял Россию на заседании Совместной комиссии.

Политдиректора Ирана и "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) обсудили на заседании Совместной комиссии в австрийской столице ход выполнения СВПД.

Заседания Совместной комиссии проводятся на регулярной основе каждые три месяца. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся выполнения СВПД. Первая подобная встреча в этом году состоялась 10 января и стала юбилейной с момента начала реализации соглашения в январе 2016 года.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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