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"Шестерка" готова устранять преграды для возвращения Ирана в мировую экономику

Политика
25 апреля, 21:59 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
Международные посредники по выполнению соглашения об иранской атомной программе намерена развивать сотрудничество с Ираном в сфере мирного атома
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ВЕНА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. "Шестерка" международных посредников на заседании Совместной комиссии с Ираном по выполнению ядерной сделки выразила приверженность обеспечению полного доступа Тегерана к международному торгово-экономическому взаимодействию и сотрудничеству в финансовой сфере. Об этом заявил корреспонденту ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков по итогам встречи.

"Обсуждался вопрос, как наладить международную банковскую систему, необходимую для активизации экономической деятельности в Иране, потому что со стороны предпринимательского сообщества нарастает интерес к иранскому рынку. Все пришли к единодушному выводу, что вопрос этот связан с тем, что система не совсем поворотливая, что еще недостаточно укрепилось доверие в отношении бизнес-сообщества внешнего и иранского. Здесь комиссия должна предпринять дополнительные шаги", - отметил российский постпред, который представлял РФ на заседании.

По его словам, обсуждался вопрос об Араке. "На днях был подписан контракт о реконструкции этого предприятия. Теперь фактически все центральные проекты в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС), такие как Фордо и Арак, - это собственно показатели эффективности соглашения. Они уже в работе и это говорит о том, что даже по самым сложным и непростым техническим вопросам можно находить совместное решение", - подчеркнул Воронков.

Сотрудничество с Ираном в сфере мирного атома

"Шестерка" международных посредников по выполнению соглашения об иранской атомной программе намерена развивать сотрудничество с Ираном в сфере мирного атома. "Стороны подняли тему расширения сотрудничества с Ираном в сфере мирного атома. У ЕС есть идеи, как это сделать, у нас есть соответствующие свои идеи. Планируется, что будет проведена серия международных семинаров по этому вопросу", - сказал Воронков, который представлял РФ на заседании.

Он отметил также, что начать проводить подобные встречи планируется уже в этом году. "Это будет происходить в разных местах, мы будем их организовывать в РФ, а ЕС, возможно, в Брюсселе", - добавил постпред.

Заседание Совместной комиссии по выполнению ядерной сделки пройдет в июле

Следующее заседание Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе пройдет в июле этого года. "Эта комиссия прошла конструктивно, было много хорошей, конструктивной критики по многим вопросам, что говорит о том, что сохраняется нацеленность на достижение результатов, продолжение плавного процесса имплементации СВПД. Имплементация идет в соответствии с планом, больших нареканий к документу и его реализации нет", - отметил Воронков.

"Все подтверждают, что договор удачный, устойчивый. Следующая встреча совместной комиссии будет в июле", - добавил он.

Заседания Совместной комиссии проводятся на регулярной основе каждые три месяца. На повестке дня стояли вопросы, касающиеся выполнения СВПД. Первая подобная встреча в этом году состоялась 10 января и стала юбилейной с момента начала реализации соглашения в январе 2016 года.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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