Поклонская назвала "страшилками" опасения генсека СЕ за ситуацию в тюрьмах Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Западным политикам пора прекратить спекуляции на тему ситуации в Крыму, в эти "страшилки" в мире уже мало кто верит. Так депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала предложения генсека Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда отправить на полуостров миссию Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Свое предложение по Крыму Ягланд сделал 25 апреля, отвечая в Страсбурге на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Он пояснил, что получает "вызывающие беспокойства сообщения о ситуации в тюрьмах" региона.

"В Совете Европы, безусловно, знают о реальной ситуации в Крыму. О том, что полуостров динамично развивается, никакой дискриминации по национальному или другим признакам, конечно, нет. Думаю, страшилкам про Крым в мире уже мало кто верит. Западным политикам пора бы прекратить всякие спекуляции на этот счет", - написала парламентарий на своей странице в Facebook. "Конечно, никаких ужасов, о которых рассказывают западные политики, в Крыму сейчас нет и быть не может", - добавила она.

При этом Поклонская напомнила, что еще год назад делегация СЕ во главе со специальным представителем генерального секретаря Жераром Штудманом побывала в Крыму. "Гости смогли задать все интересующие вопросы руководителям органов власти и силовых ведомств Крыма, пообщаться с различными организациями крымских татар и даже оценить условия содержания заключенных в СИЗО", - указала депутат.

"Если они хотят посмотреть наш уникальный полуостров, так прямо пусть и скажут: "Нравится нам в русский Крым ездить!"" - написала она.

Комиссиям СЕ нужно проверять Украину

В свою очередь, председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Заур Смирнов считает, что контролеров из СЕ нужно отправлять не в российский Крым, а на Украину.

"Термин "пытки" вообще не применим к Крыму <…> Весь мониторинг по пыткам нужно проводить сегодня не в Крыму, а нужно проводить его на Украине, в том числе за тот период, когда Крым находился в составе Украины", - сказал он ТАСС.

Он напомнил, что в начале года группа крымских экспертов, политологов и представителей общественности сформировали доклад для Организации объединенных наций, в котором указали на наличие более тысячи фактов преступлений, совершенных в украинский период Крыма, в том числе в докладе речь шла об убийствах, исчезновениях людей, пытках, заказных политических акциях.

"И как раз-таки все эти преступления так и не получили правовой оценки в период украинского Крыма. Когда мы их направляли этот доклад в ООН, мы рассчитывали на то, что международное сообщество, независимые политики, находящие в том числе в ПАСЕ, в том числе в ООН, дадут оценку всем этим преступлениям и дадут оценку действиям (украинских) властей по раскрытию преступлений и привлечению виновных к ответственности", - отметил Смирнов.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.