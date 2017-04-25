Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД: Times участвует в информатаках на Россию, не вникая в ее взаимоотношения с Западом

Политика
25 апреля, 23:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, апреля. /ТАСС
МИД России прокомментировал статью "Новая холодная война", в которой телеканал RT и информагентство Sputnik были отнесены к СМИ, распространяющим недостоверную информацию
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. МИД России прокомментировал опубликованную 18 апреля в британской газете The Times редакционную статью "Новая холодная война", в которой российский телеканал RT и информационное агентство Sputnik были отнесены к СМИ, распространяющим недостоверную информацию.

Издание продолжает вести информационные атаки на Россию, не предпринимая попыток вникнуть в ее непростые отношения с Западом, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в рубрике "Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России". 

"В статье не предоставляется доказательств того, почему эти новостные агентства можно считать распространителями фейковых новостей и не приводится каких-либо фактов, подтверждающих это. Кроме того, авторы статьи заявляют, что с помощью Russia Today и Sputnik проводится "мошенническая пропаганда". Видеть такого рода выводы в газете, которая когда-то пользовалась репутацией профессионального издания, весьма печально", - отметили в ведомстве.

Смотрите также

Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
Захарова считает пропагандой публикации NYT о РФ, получившие Пулитцеровскую премию
The New York Times получила Пулитцеровскую премию за публикации о Владимире Путине

"К сожалению, The Times продолжает участвовать в информационных атаках на Россию, не пытаясь разобраться в контексте сложных отношений России и Запада", - добавили в МИД РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинская прокуратура завела дело на иностранных участников экономического форума в Ялте
2
Госдеп США обеспокоен ударами ВВС Турции на севере Сирии и Ирака
3
Путин: отказ Украины от ВТС с Россией позволил создать целую новую отрасль в РФ
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Государственные облигации для населения в СССР и РФ. Досье
7
Стала известна дата премьеры девятой части "Звездных войн"
Темы дня
Загрузка...
Реклама