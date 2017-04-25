МИД: Times участвует в информатаках на Россию, не вникая в ее взаимоотношения с Западом

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. МИД России прокомментировал опубликованную 18 апреля в британской газете The Times редакционную статью "Новая холодная война", в которой российский телеканал RT и информационное агентство Sputnik были отнесены к СМИ, распространяющим недостоверную информацию.
Издание продолжает вести информационные атаки на Россию, не предпринимая попыток вникнуть в ее непростые отношения с Западом, говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства в рубрике "Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России".
"В статье не предоставляется доказательств того, почему эти новостные агентства можно считать распространителями фейковых новостей и не приводится каких-либо фактов, подтверждающих это. Кроме того, авторы статьи заявляют, что с помощью Russia Today и Sputnik проводится "мошенническая пропаганда". Видеть такого рода выводы в газете, которая когда-то пользовалась репутацией профессионального издания, весьма печально", - отметили в ведомстве.
"К сожалению, The Times продолжает участвовать в информационных атаках на Россию, не пытаясь разобраться в контексте сложных отношений России и Запада", - добавили в МИД РФ.