Ситуацию в Сирии и двусторонние отношения обсудят главы МИД РФ и Саудовской Аравии

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, а также двусторонние отношения обсудят министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Адель аль-Джубейр. Как ожидается, в повестке дня будут вопросы организации контактов на высшем уровне, взаимодействие в рамках механизма РФ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), обстановка на рынке энергоносителей.

Обострение вокруг Сирии

Положение дел в Сирии станет одной из главных тем переговоров. Инцидент 4 апреля в городе Хан-Шейхун, где власти якобы применили отправляющие вещества, и последовавший за этим ракетный удар США по аэродрому Шайрат серьезно обострили ситуацию вокруг этой страны. Не подтвержденные фактами обвинения в адрес руководства Сирии ударили по авторитету Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российско-иранский проект в пользу транспарентного расследования оказался заблокированным западными столицами во главе с Вашингтоном.

Тут и там раздаются заявления, дескать, Дамаск все химическое оружие не уничтожил, а оставил часть его для военных целей. Лавров обратил внимание на то, что сегменты ОЗХО, занимающиеся жалобами от сирийского правительства и на него, возглавляются подданными Великобритании. Переданные в Гаагу пробы в связи с возможным использованием отправляющих веществ боевиками в городе Алеппо уже четвертый месяц игнорируются, в то время как "виновных" за Хан-Шейхун нашли подозрительно быстро - за несколько дней.

"Это все не шутки. Это попытка создавать искаженную, извращенную реальность, а потом использовать ее для того, чтобы пытаться перейти от выполнения резолюции СБ ООН по урегулированию на основе общесирийского диалога к линии, чтобы опять свергать режим в этом регионе", - отметил глава МИД РФ.

Подобное положение вещей несет угрозу и перспективам межсирийских переговоров. В Астане 3-4 мая пройдет международная встреча с участием стран - гарантов перемирия в Сирии: России, Ирана и Турции. Приезд на форум сирийской вооруженной оппозиции остается под вопросом. Примечательно, что Казахстан недавно выдвинул инициативу о расширении числа международных участников конференции, в частности за счет Саудовской Аравии, Катара и Евросоюза.

После встречи в Астане должны возобновиться переговоры в Швейцарии. Москва неоднократно призывала не затягивать с запуском женевских консультаций, поскольку это чревато последствиями для процесса политического урегулирования.

Визит короля

Министры, возможно, рассмотрят детали визита в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Как заявила 16 апреля в Эр-Рияде председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, соответствующая поездка монарха может состояться в текущем году.

"Президент России пригласил короля Саудовской Аравии посетить с официальным визитом Россию. Он сказал, что с благодарностью это приглашение принял, планирует посетить РФ; возможно, это получится даже в этом году", - сказала Матвиенко. "Мы согласились с тем, что такой визит надо очень серьезно готовить, наполнять его субстантивным содержанием. Он (король) тут же при нас дал все необходимые поручения правительству в части подготовки содержания", - добавила она.

Кроме того, находится в проработке организация саммита Россия - ССАГПЗ.

Рынок нефти

Москва и Эр-Рияд ранее договорились сотрудничать в деле регулирования цен на нефть.

Россия и Саудовская Аравия участвуют в соглашении по сокращению добычи нефти, заключенном в декабре 2016 года сроком на полгода с 1 января 2017 года. Согласно ему, 11 стран ОПЕК и 11 независимых государств-экспортеров должны снизить среднесуточную добычу на 1,8 млн баррелей. На Саудовскую Аравию и РФ приходятся самые большие квоты в этой сделке - 486 и 300 тысяч баррелей, соответственно.