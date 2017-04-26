Замглавы МИД РФ Небензя примет участие в сессии Европейской экономической комиссии ООН

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ЖЕНЕВА, 26 апреля. /ТАСС/. Участники 67-й сессии Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН обсудят в Женеве пути содействия выполнению Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Россию на мероприятии будет представлять заместитель министра иностранных дел Василий Небензя.
Как отметили в ЕЭК в связи с предстоящей встречей, сессия "предоставляет уникальную возможность для государств-членов выработать общее видение будущего региона на пути к устойчивому развитию".
Во время дискуссии высокого уровня, в которой примет участие Небензя, речь пойдет о происходящих в европейском регионе изменениях и роли ЕЭК в общих действиях по его развитию и углублению интеграционных процессов для повышения экономической активности и взаимодействия между странами.
"Регион сегодня сталкивается с новыми вызовами и переживает сложные времена, когда одновременно действуют различные силы и проходят глобальные процессы, - говорится в комментарии ЕЭК в связи с предстоящим мероприятием. - В этих условиях особенно важно сформировать видение коллективного будущего, возможностей и ловушек на пути к целям устойчивого развития".
Российская делегация, как ожидается, подчеркнет необходимость развития взаимодействия и интеграционных процессов на всем пространстве ЕЭК (помимо европейских стран, в состав комиссии входят США, Канада, Турция, Израиль и центральноазиатские республики бывшего СССР, всего 56 государств).
В этом году ЕЭК ООН отмечает 70-летний юбилей. Традиционно сессии организации проходят раз в два года. Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года была принята на саммите ООН в сентябре 2015-го.