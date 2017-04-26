Открытие Московской конференции по международной безопасности. Видеотрансляция

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В среду, 26 апреля, открывается VI Московская конференция по международной безопасности (MCIS - 2017). В мероприятии примут участие представители 85 стран, в том числе более 20 глав оборонных ведомств. Одной из главных тем, как и в прошлом году, остается борьба с международным терроризмом.

На открытии конференции, которая завершится 27 апреля, выступают глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также глава Совета безопасности Николай Патрушев.

Также запланировано приветствие руководства ООН.