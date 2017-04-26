Грушко: РФ предпринимает меры в ответ на активность НАТО в Европе

Юнармейцы получили новую форму для участия в Параде Победы на УралеНовости Урала 26 апреля, 9:48
Открытие Московской конференции по международной безопасности. ВидеотрансляцияПолитика 26 апреля, 9:35
Грушко: РФ предпринимает меры в ответ на активность НАТО в ЕвропеПолитика 26 апреля, 9:21
Суд приговорил начальника томского УБЭП к 7,5 года колонии за взяткуСибирь 26 апреля, 9:11
Амурский производитель соевого масла потратил кредитные средства на закупку сырьяБанк историй успеха 26 апреля, 9:01
Лесники Сибири тушат природные пожары на 270 гаСибирь 26 апреля, 8:51
Медицина катастроф транспортирует в Иркутск пострадавшего в драке борца БогомоеваСпорт 26 апреля, 8:46
Уилл Смит и Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваляКультура 26 апреля, 8:43
THR: Джефф Голдблюм снимется в новом "Парке Юрского периода" СпилбергаКультура 26 апреля, 7:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Москва предпринимает меры для обеспечения безопасности в ответ на развертывание новых батальонов НАТО в Европе. Об этом заявил в среду постпред России при альянсе Александр Грушко.
"В июне должны быть полностью завершены развертывания, все эти батальоны НАТО будут интегрированы в оборонные структуры национальных государств. Это создает новую реальность. НАТО пытается расширить возможности для усилений, это касается аэродромов, портов, это серьезно меняет безопасность в центре Европы", - сказал Грушко.
"Что касается необходимых мер, то мы предпринимаем все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы и безопасность. Это делается. Теми средствами и мерами, которые мы считаем необходимыми", - подчеркнул он.
Грушко также заявил, что встреча Россия - НАТО на уровне министров возможна, но ее надо тщательно подготовить.
"Министерский уровень может быть, но его необходимо тщательно подготовить, чтобы выйти с какими-то результатами, - сказал он. - Пока НАТО не готово изменить свою позицию, это сказывается как развертывание на восточном фланге в июне этого года, так и схема отношений с Россией - вести политический диалог, но не переводить его на экспертный уровень, прежде всего по военной линии".
На вопрос о новой встрече Совета Россия - НАТО постпред РФ отметил, что последние консультации в данном формате прошли только недавно. Дипломат допустил вероятность созыва Совета после саммита альянса.