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Грушко: РФ предпринимает меры в ответ на активность НАТО в Европе

Политика
26 апреля, 9:21 дата обновления: 26 апреля, 10:00 UTC+3
Постпред России при альянсе также сказал, что министерская встреча РФ - НАТО возможна, но ее надо тщательно подготовить
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Александр Грушко

Александр Грушко

© AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Москва предпринимает меры для обеспечения безопасности в ответ на развертывание новых батальонов НАТО в Европе. Об этом заявил в среду постпред России при альянсе Александр Грушко.

"В июне должны быть полностью завершены развертывания, все эти батальоны НАТО будут интегрированы в оборонные структуры национальных государств. Это создает новую реальность. НАТО пытается расширить возможности для усилений, это касается аэродромов, портов, это серьезно меняет безопасность в центре Европы", - сказал Грушко.

"Что касается необходимых мер, то мы предпринимаем все необходимое для того, чтобы надежно обеспечить наши интересы и безопасность. Это делается. Теми средствами и мерами, которые мы считаем необходимыми", - подчеркнул он.

Грушко также заявил, что встреча Россия - НАТО на уровне министров возможна, но ее надо тщательно подготовить.

"Министерский уровень может быть, но его необходимо тщательно подготовить, чтобы выйти с какими-то результатами, - сказал он. - Пока НАТО не готово изменить свою позицию, это сказывается как развертывание на восточном фланге в июне этого года, так и схема отношений с Россией - вести политический диалог, но не переводить его на экспертный уровень, прежде всего по военной линии".

На вопрос о новой встрече Совета Россия - НАТО постпред РФ отметил, что последние консультации в данном формате прошли только недавно. Дипломат допустил вероятность созыва Совета после саммита альянса.

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Персоны
Грушко, Александр Викторович
Темы
Отношения России и НАТО
Страны
Россия
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