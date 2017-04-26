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Шойгу: патрулирование НАТО в воздушном пространстве Прибалтики угрожает безопасности РФ

Политика
26 апреля, 10:03 дата обновления: 26 апреля, 10:48 UTC+3
Глава Минобороны также заявил, что НАТО продолжает "проецирование силы" вблизи границ России
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минобороны считает патрулирование самолетами НАТО в воздушном пространстве Прибалтике угрозой безопасности РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.

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По его словам, деятельность "полицейской" авиационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики фактически стала составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря.

"Рассматриваем такие действия НАТО как нарушение баланса сил в регионе, создание угрозы безопасности РФ", - сказал министр.

Министр напомнил, что при обсуждении европейской безопасности неоднократно поднимался вопрос о важности соблюдения договоренностей по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве и на море. "Считаем эти соглашения принципиально важными именно сейчас, когда уровень доверия находится на предельно низком уровне", - подчеркнул глава российского военного ведомства.

Черногория и НАТО

Кроме того, Шойгу заявил, что вступление Черногории в НАТО нужно для усиления контроля альянса за Балканами.

По словам министра, НАТО продолжает наращивать силы вблизи российских границ, вовлекая в сферу своего влияния новые государства.

"Последние решения по приему в альянс Черногории - прямое тому подтверждение. Военный потенциал Подгорицы близок к нулю, однако географическое положение позволяет усилить контроль за Балканами", - сказал он.

По словам Шойгу, аналогичное продвижение военной инфраструктуры альянса происходит и в Арктике.

"На севере Норвегии, в непосредственной близости от российской границы, создан современный полигон, где на ротационной основе размещаются контингенты НАТО", - заявил министр, отметив также, что НАТО - это "военно-политический блок, а не общество филателистов".

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Арктика сегодня Отношения России и НАТО Московская конференция по международной безопасности - 2017
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