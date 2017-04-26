Шойгу: патрулирование НАТО в воздушном пространстве Прибалтики угрожает безопасности РФ

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минобороны считает патрулирование самолетами НАТО в воздушном пространстве Прибалтике угрозой безопасности РФ. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, деятельность "полицейской" авиационной миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Прибалтики фактически стала составной частью так называемой зоны ограничения доступа, охватывающей Калининградскую область и восточную часть Балтийского моря.

"Рассматриваем такие действия НАТО как нарушение баланса сил в регионе, создание угрозы безопасности РФ", - сказал министр.

Министр напомнил, что при обсуждении европейской безопасности неоднократно поднимался вопрос о важности соблюдения договоренностей по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве и на море. "Считаем эти соглашения принципиально важными именно сейчас, когда уровень доверия находится на предельно низком уровне", - подчеркнул глава российского военного ведомства.

Черногория и НАТО

Кроме того, Шойгу заявил, что вступление Черногории в НАТО нужно для усиления контроля альянса за Балканами.

По словам министра, НАТО продолжает наращивать силы вблизи российских границ, вовлекая в сферу своего влияния новые государства.

"Последние решения по приему в альянс Черногории - прямое тому подтверждение. Военный потенциал Подгорицы близок к нулю, однако географическое положение позволяет усилить контроль за Балканами", - сказал он.

По словам Шойгу, аналогичное продвижение военной инфраструктуры альянса происходит и в Арктике.

"На севере Норвегии, в непосредственной близости от российской границы, создан современный полигон, где на ротационной основе размещаются контингенты НАТО", - заявил министр, отметив также, что НАТО - это "военно-политический блок, а не общество филателистов".