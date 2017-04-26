Шойгу: помощь конструктивных военных и политических сил нужна в Ливии и Западной Африке

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Внимание и поддержка конструктивных военных и политических сил нужны территории "от Ливии до Западной Африки", где усиливается влияние запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", воспользовавшейся дестабилизацией региона после разрушения Западом ливийского государства. Об этом заявил в среду министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии VI Московской конференции по международной безопасности.

Он отметил, что сегодня распространение ИГ не ограничивается исключительно Сирией и Ираком. "На верность "Исламскому государству" присягают вооруженные формирования на обширной территории - от Ливии до Западной Африки. Во многом успех террористов объясняется отсутствием результатов по стабилизации ситуации в Ливии, где национальная государственность была разрушена коллективными усилиями Запада", - сказал министр.

"Сегодня этот регион требует пристального внимания и поддержки со стороны конструктивно ориентированных политических и военных сил", - отметил Шойгу.

В начале марта напряженность в Ливии усилилась после атаки связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) боевиков на так называемый нефтяной полумесяц - побережье залива Сирт, где расположены главные экспортные нефтеналивные порты. Контролировавшие их подразделения Ливийской национальной армии были вынуждены отступить, однако позднее контратаковали и выбили экстремистов, продолжив их преследование на юге страны. Именно в южном регионе в настоящее время идут столкновения за одну из крупнейших в Ливии авиабаз.

Одновременно с этим в последние месяцы несколько раз вспыхивали ожесточенные стычки между враждующими фракциями и в столице страны. В ряде районов города, в том числе в кварталах, где расположены правительственные учреждения, шли бои между вооруженными формированиями. Очередная вспышка насилия в Триполи в марте повлекла разрушения и привела к жертвам среди мирного населения.

В настоящее время в Ливии действуют три правительства - поддерживаемое международным сообществом Правительство национального согласия Ливии под руководством Фаиза Сараджа, кабмин нацспасения опального премьера Халифы аль-Гвейля, а также восточный "временный" кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживающий Палату представителей (избранный постоянный парламент).