Лавров: удар США по базе Шайрат отдаляет создание фронта в борьбе с террором

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Удар США по сирийской базе Шайрат отдаляет создание широкого антитеррористического фронта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
По словам министра, введенный благодаря усилиям России, Ирана и Турции режим прекращения огня, запуск процесса "Астаны" способствует налаживанию межсирийского инклюзивного диалога.
Как отметил глава МИД РФ, не стоит лишний раз объяснять, какое опасное развитие событий может спровоцировать повторение "подобных опрометчивых шагов".
"Провокации, подобные случившемуся 4 апреля в Хан-Шейхуне, требуют профессионального расследования под эгидой Организации по запрещению химоружия и на географически сбалансированной основе. Причем такое расследование должно быть открытым и транспарентным, - сказал министр. - Наблюдающиеся попытки заблокировать такой подход лишь подтверждают сомнения в чистоплотности тех, кто пытается использовать инцидент 4 апреля для смены повестки дня, отказа от резолюции СБ ООН 2254 и перехода к давно вынашиваемой идее смены сирийского режима".