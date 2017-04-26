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Лавров: удар США по базе Шайрат отдаляет создание фронта в борьбе с террором

Политика
26 апреля, 10:27 дата обновления: 26 апреля, 11:12 UTC+3
Глава МИД РФ также отметил, что блокирующие расследование в Хан-Шейхуне силы хотят смены режима в Сирии
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Удар США по сирийской базе Шайрат отдаляет создание широкого антитеррористического фронта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

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По словам министра, введенный благодаря усилиям России, Ирана и Турции режим прекращения огня, запуск процесса "Астаны" способствует налаживанию межсирийского инклюзивного диалога.

"Недавний ракетный удар США по авиабазе Шайрат, который стал грубым нарушением международного права и актом агрессии против суверенного государства, напротив, усугубляет имеющиеся проблемы, отдаляет перспективы формирования широкого антитеррористического фронта, - сказал он. - Напрашиваются параллели с событиями 2003 года в Ираке, закончившимися разрушением страны и появлением ИГ (террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС)".

Как отметил глава МИД РФ, не стоит лишний раз объяснять, какое опасное развитие событий может спровоцировать повторение "подобных опрометчивых шагов".

"Провокации, подобные случившемуся 4 апреля в Хан-Шейхуне, требуют профессионального расследования под эгидой Организации по запрещению химоружия и на географически сбалансированной основе. Причем такое расследование должно быть открытым и транспарентным, - сказал министр. - Наблюдающиеся попытки заблокировать такой подход лишь подтверждают сомнения в чистоплотности тех, кто пытается использовать инцидент 4 апреля для смены повестки дня, отказа от резолюции СБ ООН 2254 и перехода к давно вынашиваемой идее смены сирийского режима".

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Темы
Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии Московская конференция по международной безопасности - 2017
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