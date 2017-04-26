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Лавров: РФ не приемлет силовой вариант развития событий на Корейском полуострове

Политика
26 апреля, 10:29 дата обновления: 26 апреля, 10:52 UTC+3
По словам главы МИД РФ, такой сценарий чреват катастрофическими последствиями для региона
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Силовой вариант развития событий на Корейском полуостров чреват катастрофическими последствиями для региона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии Международной конференции по безопасности (MCIS-2017).

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По его словам, всплеск террора не должен заслонять другие опасные вызовы, с которыми сталкивается мир. "Серьезную озабоченность вызывает деградация обстановки вокруг Корейского полуострова, связанная с продолжающейся реализацией Пхеньяном ракетно-ядерных программ и с непропорциональным наращиваем под предлогом северокорейской угрозы военной активности США и ее союзников в регионе, - сказал министр. - Крайне дестабилизирующим фактором остается размещение на юге полуострова американского комплекса THAAD, составного элемента глобальной противоракетной обороны США".

"Мы полностью солидарны с консолидированной позицией международного сообщества относительно политики Пхеньяна, подтверждаем приверженность всем резолюциям Совета Безопасности ООН, - подчеркнул глава МИД РФ. - Но при этом очевидно, что силовые варианты, которые начинают упоминаться публично, чреваты катастрофическими последствиями для Корейского полуострова и всей Северо-Восточной Азии".

"Россия заинтересована в обеспечении безопасности и стабильности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, - указал Лавров. - Важнейшей составляющей успеха является соблюдение всеми государствами региона общепризнанных правил поведения, включая уважение международного права, мирное урегулирование споров, неприменение силы или угрозы силы".

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Московская конференция по международной безопасности - 2017
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