Лавров: РФ не приемлет силовой вариант развития событий на Корейском полуострове

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Силовой вариант развития событий на Корейском полуостров чреват катастрофическими последствиями для региона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии Международной конференции по безопасности (MCIS-2017).
По его словам, всплеск террора не должен заслонять другие опасные вызовы, с которыми сталкивается мир. "Серьезную озабоченность вызывает деградация обстановки вокруг Корейского полуострова, связанная с продолжающейся реализацией Пхеньяном ракетно-ядерных программ и с непропорциональным наращиваем под предлогом северокорейской угрозы военной активности США и ее союзников в регионе, - сказал министр. - Крайне дестабилизирующим фактором остается размещение на юге полуострова американского комплекса THAAD, составного элемента глобальной противоракетной обороны США".
"Россия заинтересована в обеспечении безопасности и стабильности во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, - указал Лавров. - Важнейшей составляющей успеха является соблюдение всеми государствами региона общепризнанных правил поведения, включая уважение международного права, мирное урегулирование споров, неприменение силы или угрозы силы".