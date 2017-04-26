Памфилова: отмена открепительных на выборах может коснуться от 5 до 20 млн граждан

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Отмена открепительных удостоверений на выборах может коснуться от 5 до 20 млн граждан. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИК, где обсуждаются возможные механизмы реализации поправок в закон о выборах президента РФ, предусматривающих включение избирателей в список по месту нахождения по личному заявлению и отмену открепительных удостоверений.

"Я прочитала критические статьи, замечания о том, что мы якобы собираемся просто оставить, по сути, то же самое, заменить открепительные на марки. Это все категорически не так", - подчеркнула Памфилова. "Самое принципиальное отличие - мы выводим из-под открепительных, когда люди были во много "привязаны" и не могли приехать (на избирательный участок по месту своей прописки - прим. ТАСС), поскольку живут далеко от места, где они зарегистрированы. Выводим из-под этого рабства, крепостного права огромное количество людей", - акцентировала внимание глава ЦИК, отметив, что, "по разным подсчетам это может быть от 5 до 20 миллионов граждан".

"Это не значит, что мы повышаем впрямую явку, - отметила при этом глава ЦИК РФ. - Мы просто открываем возможности для людей, снимая все ненужные барьеры, для того чтобы они, если они этого хотят, если им интересно - могли прийти на выборы".

Ключевой задачей работы, которую ведет ЦИК, является "создание предпосылок для повышения явки", а также "снятие барьеров", уточнила Памфилова. "А уж сколько людей придет на выборы, это дело и воля избирателей", - подтвердила она.

Беспрецедентный контроль

Второй важный момент состоит в том, что остается небольшая группа людей, не более 200 тыс. человек, которые по разным причинам определяются с формой голосования в последние дни. В отношении них также некорректно говорить о просто замене открепительных на марки, пояснила Памфилова. "Само по себе заявление будет защищенным, оно будет содержать всю необходимую информацию, это серьезный документ со всеми данными избирателя, а марки - просто дополнение, дополнительная степень защиты", - сказала она.

Наконец, третий ключевой момент заключается в том, что ЦИК впервые будет размещать на своем сайте списки избирателей. "Когда мы сформируем все списки, они будут опубликованы на сайте ЦИК с учетом закона о защите персональных данных, разнесены по участкам, и у всех наблюдателей будет возможность контролировать этот процесс. Такого никогда раньше не было, это беспрецедентная мера, которая на порядок увеличит степень общественного контроля ", - информировала председатель Центризбиркома.

История вопроса

Авторами законопроекта, который отменяет открепительные удостоверения на выборах, вводит интернет-трансляции голосования, а также ужесточает административную ответственность за так называемые карусели, выступили члены Совета Федерации Андрей Клишас и Анатолий Широков. 12 апреля документ был принят Госдумой в первом чтении. Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме, член комитета по госстроительству и законодательству Виктор Пинский говорил, что депутаты будут обращаться в ЦИК с просьбой о том, чтобы перед вторым чтением комиссия предоставила депутатам проект порядка голосования без открепительных.