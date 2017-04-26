Лавров: РФ призывает коллег по нормандскому формату активнее работать с Киевом

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия призывает коллег по нормандскому формату активнее работать с властями Украины в плане выполнения минских договоренностей. Об этом в среду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Московской международной конференции по безопасности.

"Рассчитываем, что наши партнеры, в том числе по нормандскому формату, будут более настойчиво и открыто побуждать киевские власти выполнять взятые на себя в Минске обязательства", - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что "восстановлению взаимного доверия должно способствовать урегулирование внутриукраинского кризиса путем полной и последовательной реализации минского комплекса мер".

"К сожалению, в Киеве берет верх партия войны: продолжаются вооруженные провокации на линии соприкосновения, о чем свидетельствуют и доклады Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Против Донбасса введена блокада, ущерб от которой наносится не только этому региону, но и Украине в целом", - отметил глава МИД РФ.