Совет Федерации освободил Фридинского от должности главного военного прокурора

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Совет Федерации освободил Фридинского от должности главного военного прокурораПолитика 26 апреля, 10:43
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании освободил Сергея Фридинского от должности главного военного прокурора, заместителя генерального прокурора РФ.
Накануне решение об отставке Фридинского поддержали профильные комитеты верхней палаты - комитет по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности.
Фридинский написал прошение об отставке на прошлой неделе.
По действующему законодательству процедура назначения и освобождения от должности Генпрокурора РФ и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, осуществляется через Совет Федерации по представлению президента страны.
Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юрист. С 2000 по 2006 годы был заместителем генпрокурора, с 2006 года занимал должность главного военного прокурора.