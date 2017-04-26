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Совет Федерации освободил Фридинского от должности главного военного прокурора

Политика
26 апреля, 10:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Решение об отставке заместителя генерального прокурора поддержали профильные комитеты верхней палаты
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Сергей Фридинский

Сергей Фридинский

© Александра Мудрац/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании освободил Сергея Фридинского от должности главного военного прокурора, заместителя генерального прокурора РФ.

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Профильные комитеты СФ поддержали отставку главного военного прокурора Фридинского
Источник: главный военный прокурор России Фридинский подал в отставку

Накануне решение об отставке Фридинского поддержали профильные комитеты верхней палаты - комитет по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности.

Фридинский написал прошение об отставке на прошлой неделе.

По действующему законодательству процедура назначения и освобождения от должности Генпрокурора РФ и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, осуществляется через Совет Федерации по представлению президента страны.

Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юрист. С 2000 по 2006 годы был заместителем генпрокурора, с 2006 года занимал должность главного военного прокурора.

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