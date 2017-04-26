Совет Федерации освободил Фридинского от должности главного военного прокурора

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании освободил Сергея Фридинского от должности главного военного прокурора, заместителя генерального прокурора РФ.

Накануне решение об отставке Фридинского поддержали профильные комитеты верхней палаты - комитет по конституционному законодательству и госстроительству и комитет по обороне и безопасности.

Фридинский написал прошение об отставке на прошлой неделе.

По действующему законодательству процедура назначения и освобождения от должности Генпрокурора РФ и его заместителей, в том числе главного военного прокурора, осуществляется через Совет Федерации по представлению президента страны.

Сергей Фридинский родился в 1958 году в Куйбышеве. В 1980 году окончил военно-юридический факультет Военного института по специальности юрист. С 2000 по 2006 годы был заместителем генпрокурора, с 2006 года занимал должность главного военного прокурора.