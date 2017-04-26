ФСБ: ИГ ведет переговоры об объединении с другими группировками

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Спецслужбы обладают данными о переговорах террористической организации "Исламское государство" (ИГ) с другими группировками в целях объединения. Об этом в среду заявил глава ФСБ РФ Александр Бортников на Московской конференции по международной безопасности.

Бортников также сообщил, что главари ИГ и другие группировки меняют свою тактику, перебрасывая боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь Африки, формируя новую масштабную террористическую сеть.

"Главари крупнейших международных террористических группировок, таких как "Исламское государство", "Джебхат ан-Нусра", а также остатки ранее существовавших структур "Аль-Каиды" (все три организации запрещены в РФ), осознавая, что им грозит полное уничтожение в зоне их прежнего доминирования, начали менять свою тактику. В частности, они активизировали переброску боевиков в Афганистан, Йемен и вглубь Африки, а также приступили там к созданию опорных пунктов и баз. Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети. Кроме того, поступают данные о переговорах ИГ с другими группировками относительно возможного объединения", - сказал он.

"Фактически речь идет о формировании новой масштабной террористической сети. Кроме того, поступают данные о переговорах ИГ с другими группировками относительно возможного объединения", - отметил он.

Борьба с терроризмом

Директор ФСБ подчеркнул, что сохраняющийся потенциал международных террористических организаций свидетельствует о том, что страны, ведущие борьбу с терроризмом, все еще практикуют разноплановые подходы. По мнению Бортникова, для решения этих вопросов, избавления от архаизмов времен холодной войны и выстраивания эффективного антитеррористического фронта необходимо сообща выработать единые стандарты, которые определяли бы логику совместных действий на указанных направлениях. "И лучшей площадкой для проведения такой работы является ООН", - отметил он.

Глава ФСБ отметил, что перекрытие ресурсной базы является важной составляющей противодействия международным террористическим организациям. "Необходимо постоянно глубоко работать в среде, на которую опираются главари международных террористических организаций и находят реальную поддержку при осуществлении своих действий. Мы это видим в Сирии и Ираке, в других местах, где значительное количество людей приносит себя в жертву ради террористических идей в качестве смертников", - сказал Бортников. По его словам, это стало устойчивой тенденцией.

Боевики действуют более агрессивно

Бортников подчеркнул, что деятельность террористов за последнее время становится более изощренной, а пропаганда - более агрессивной.

"Наши прогнозы, которые мы неоднократно представляли на различных форумах и совещаниях, в отношении реальных угроз мировому сообществу со стороны исламистских террористических группировок и иностранных боевиков подтверждаются. Мы видим, как боевики, пройдя идеологическую обработку, получив боевую обкатку в зонах вооруженных конфликтов, приобретя круг необходимых связей и навыки сокрытия преступной деятельности, возвращаются в страны исхода или перемещаются в иные ранее не подвергавшиеся террористической угрозе части мира. Деятельность этих террористов становится более изощренной, пропаганда - более агрессивной, цели атак и способы их совершения - более разнообразными", - сказал Бортников, отметив, что это подталкивает к совместным практическим действиям политического и военного характера.

Как добавил глава ФСБ, в первую очередь совместная работа спецслужб и правоохранительных органов по противодействию терроризму должна касаться создания единых информационных массивов, где бы концентрировались данные об иностранных боевиках, их пособниках и лицах, в отношении которых имеется информация об их участии в террористических атаках.

Совместная работа

По словам Бортникова, ФСБ России открыта для сотрудничества со всеми странами в области противодействия терроризму.

"ФСБ накопил большой опыт практического сотрудничества со спецслужбами СНГ, стран ШОС, ряда европейских стран и США. Мы убеждены, что потенциал совместной работы в области борьбы с угрозами глобального терроризма еще не исчерпан", - отметил Бортников.

По его мнению, спецслужбам необходимо сблизить позиции в сфере антитеррора. "Оставляя за полями нашего взаимодействия политические споры, мы должны пересмотреть взгляды на проблему антитеррора в сторону максимального сближения позиций и подходов. Вместо нас эту работу никто не сделает. ФСБ неизменно открыта для сотрудничества в данной сфере", - заключил директор ФСБ.

Ситуация с беженцами

Спецслужбам стран мира необходимо активизировать работу в среде беженцев для своевременного реагирования на возникающие проблемы, в том числе на радикализацию этой среды, сказал Александр Бортников.

"Спецслужбам нужно понять, как работать с этой средой, чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы, купировать причины, толкающие людей к протестам, радикализации, совершению умышленных действий экстремистского и террористического характера", - сказал он.

По мнению Бортникова, распространению террористической идеологии нужно противопоставить широкую активную контрпропаганду, направленную на привитие нетерпимости к террору и на противодействие вовлечению людей в ряды экстремистов и террористов. "Такой подход должен быть включен в антитеррористическую стратегию здоровой части человечества", - отметил директор ФСБ.

Он напомнил, что основными очагами распространения террористических угроз по всему миру остаются Ближний Восток и Северная Африка. "Дирижирование событиями "арабской весны" извне было осознано направлено на так называемую демократизацию ряда стран указанных регионов и создание хаоса в них, что привело к колоссальному изменению в государствах, где сейчас законные правительства ведут борьбу с вооруженными отрядами террористов", - сказал Бортников. В результате многомиллионные потоки беженцев в поисках пропитания и крова вынужденно покинули обжитые места. Основную массу мигрантов составляют молодые люди, в силу определенных причин не способные адаптироваться в новых местах проживания.

"Ситуацию с беженцами и вообще с мигрантами нельзя оставлять без внимания, особенно в части идеологического сопровождения интеграции перемещенных лиц, происходящего в среде мигрантов и вынужденных переселенцев, процессов, связанных с тем, что их отторгает новое общество, новая социальная среда, что порождает агрессию", - сказал Бортников.

Он отметил, что "в тех случаях, когда власти не справляются, пускают ситуацию на самотек, тогда и происходят акции прямого действия". Кроме того, в таких условиях коренное население реагирует ростом праворадикального движения, появлением неонацистских группировок, призывающих к негативным действиям по отношению к мигрантам, накаляется общественно-политическая составляющая и ухудшается криминогенная обстановка.