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Сенаторы ратифицировали протокол к конвенции Совета Европы о субсидиарной роли ЕСПЧ

Политика
26 апреля, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Кроме того, в соответствии с протоколом признается право на наличие у государств-участников определенной "свободы усмотрения" при применении конвенции на национальном уровне
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации в среду на пленарном заседании ратифицировал протокол №15 к Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод о субсидиарной (дополняющей) роли Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по отношению к национальным правовым системам.

В соответствии с протоколом, подписанным 19 сентября 2016 года в Страсбурге, преамбула конвенции дополняется указанием на субсидиарную роль ЕСПЧ по отношению к национальным правовым системам. Кроме того, признается право на наличие у государств-участников определенной "свободы усмотрения" при применении конвенции на национальном уровне. Срок подачи жалобы в ЕСПЧ сокращается с 6 до 4 месяцев.

Также отменяется правило о прекращении полномочий судей ЕСПЧ по достижении ими 70-летнего возраста, что позволит опытным судьям занимать свой пост дольше, чем в настоящее время. Помимо этого, отменяется правило о возможности государств возражать против уступки Палатой ЕСПЧ юрисдикции в пользу Большой палаты ЕСПЧ.

Зампред комитета СФ по международным делам Владимир Лукин отметил, что подписание протокола №15 было нацелено на "регламентирование деятельности ЕСПЧ, а также на достижение баланса между ответственностью государства за соблюдение обязательств по конвенции и ролью суда, которую он призван исполнять".

Как заявил ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, "теперь, по сути, вмешательство в различные громкие судебные досье, когда ЕСПЧ принимает, как мы считаем, заранее ангажированные решения в противовес позиции России, будет исключено, а вердикты ЕСПЧ будут носить, скорее, консультативный характер для нашей правовой системы и общества".

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