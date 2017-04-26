Сенаторы ратифицировали протокол к конвенции Совета Европы о субсидиарной роли ЕСПЧ

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации в среду на пленарном заседании ратифицировал протокол №15 к Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод о субсидиарной (дополняющей) роли Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по отношению к национальным правовым системам.
В соответствии с протоколом, подписанным 19 сентября 2016 года в Страсбурге, преамбула конвенции дополняется указанием на субсидиарную роль ЕСПЧ по отношению к национальным правовым системам. Кроме того, признается право на наличие у государств-участников определенной "свободы усмотрения" при применении конвенции на национальном уровне. Срок подачи жалобы в ЕСПЧ сокращается с 6 до 4 месяцев.
Также отменяется правило о прекращении полномочий судей ЕСПЧ по достижении ими 70-летнего возраста, что позволит опытным судьям занимать свой пост дольше, чем в настоящее время. Помимо этого, отменяется правило о возможности государств возражать против уступки Палатой ЕСПЧ юрисдикции в пользу Большой палаты ЕСПЧ.
Зампред комитета СФ по международным делам Владимир Лукин отметил, что подписание протокола №15 было нацелено на "регламентирование деятельности ЕСПЧ, а также на достижение баланса между ответственностью государства за соблюдение обязательств по конвенции и ролью суда, которую он призван исполнять".
Как заявил ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, "теперь, по сути, вмешательство в различные громкие судебные досье, когда ЕСПЧ принимает, как мы считаем, заранее ангажированные решения в противовес позиции России, будет исключено, а вердикты ЕСПЧ будут носить, скорее, консультативный характер для нашей правовой системы и общества".