Замглавы МИД РФ назвал "вакханалией" ситуацию вокруг визита председателя ПАСЕ в Сирию

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Поездка председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию была полезной, несмотря на "вакханалию", развязанную рядом членов организации. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков.
"Мне представляется, что для самого господина Аграмунта поездка была полезной, - сказал он. - Та же вакханалия, которая после этого была развязана в Страсбурге, остается на совести этого крикливого меньшинства депутатов ПАСЕ".