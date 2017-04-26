Замглавы МИД РФ назвал "вакханалией" ситуацию вокруг визита председателя ПАСЕ в Сирию

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Поездка председателя ПАСЕ Педро Аграмунта в Сирию была полезной, несмотря на "вакханалию", развязанную рядом членов организации. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков.

"Мне представляется, что для самого господина Аграмунта поездка была полезной, - сказал он. - Та же вакханалия, которая после этого была развязана в Страсбурге, остается на совести этого крикливого меньшинства депутатов ПАСЕ".