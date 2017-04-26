Шойгу: сотрудничество РФ и Израиля будет направлено на усиление борьбы с терроризмом

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Сотрудничество России и Израиля будет направлено на усиление борьбы с терроризмом и дальнейшую координацию действий в Сирии. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с израильским коллегой Авигдором Либерманом.

"Наши страны связывает многое, и во многих регионах мы нацелены на развитие партнерства с Израилем как ключевым партнерам и игроком на Ближнем Востоке. Мы продолжительное время взаимодействуем в решении региональных и глобальных проблем", - сказал российский министр.

Он отметил, что в Израиле, как и в России, знают не понаслышке о проблемах терроризма. "Надеюсь, у нас сегодня будет возможность обсудить все, что связано с проведением операции в Сирии. Тем более что мы с вами действуем там в рамках нашего соглашения о предотвращении в инцидентов воздухе. Надеюсь, что наша дальнейшая работа будет направлена на усиление нашей борьбы с терроризмом и на дальнейшую координацию действий в этом регионе", - подчеркнул Шойгу.

В свою очередь Либерман также отметил конструктивное сотрудничество в рамках соглашения и назвал этот механизм эффективным.

По его словам, во всем мире Ближний Восток является самой горячей точкой, очагом терроризма и дестабилизации мирового сообщества. Министр выразил мнение, что в регионе много нерешенных вопросов, в том числе социальных и экономических, которые влияют на безопасность. "Мы находимся в эпицентре этих событий, на наших границах представлены боевики всех видов и мастей. Мы стараемся действовать эффективно и адекватно", - подчеркнул Либерман.

"Ценим наш диалог в рамках совместной группы координации. До сих пор механизм показал себя эффективным", - сказал израильский министр, сообщив, что встречи экспертов двух стран помогли избежать каких-либо шероховатостей, и выразив надежду на продолжение этого взаимовыгодного диалога.