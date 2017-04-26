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Администрация Кремля и ЦК КПК намерены вывести сотрудничество на еще более высокий уровень

Политика
26 апреля, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Глава администрации президента РФ выразил уверенность, что стороны смогут не только сохранить установившуюся интенсивность диалога, но и интенсифицировать ее
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Руководители Администрации президента России и Канцелярии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) рассчитывают вывести взаимодействие на еще более уровень. Об этом шла речь на встрече в Кремле главы администрации президента РФ Антона Вайно и руководителя Канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу.

"Это наша первая встреча и я уверен в том, что нам удастся не только сохранить ту интенсивность диалога, которая установилась между руководством канцелярии ЦК КПК и администрацией президента, но также ее интенсифицировать", - сказал Вайно. Он отметил "особую интенсивность диалога между лидерами КНР и России", которые в 2016 году встречались пять раз. "Плотный график контактов намечен и на этот год", - подчеркнул глава Администрации президента РФ.

На встрече он предложил "обсудить конкретные контакты, а также рассмотреть некоторые вопросы сфер двустороннего сотрудничества".

Ли Чжаньшу напомнил, что "благодаря инициативе председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина создан механизм сотрудничества и диалога между аппаратом ЦК КПК и Администрацией президента РФ". "За эти годы планомерно и динамично развиваются сотрудничество и контакты между нашими двумя аппаратами, что наглядно показывает высокий уровень и особый характер китайско-российских отношений", - считает он. Ли Чжаньшу полагает, что "усиление контактов между двумя аппаратами способствует обеспечению успешных контактов глав государств, а также реализации тех договоренностей, которые были достигнуты лидерами".

"Я готов еще более усилить наше сотрудничество с тем, чтобы совместными усилиями вывести на более высокий уровень китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - заверил руководитель Канцелярии ЦК КПК.

В среду прошла первая встреча Вайно и Ли Чжаньшу. Руководитель Канцелярии ЦК КПК поздравил главу Администрации Кремля с назначением на этот пост. Вайно занял эту должность в августе 2016 года.

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Вайно, Антон Эдуардович
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