Кремль изучит данные соцопроса о поддержке россиянами Медведева

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Администрация президента РФ изучит данные соцопроса об отношении россиян к деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства РФ.
"Наверное, нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные (соцопроса)", - заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Опрос, проведенный "Левада-центром", зафиксировал снижение числа тех, кто поддерживает работу Медведева. Согласно нему, число тех, кто "в основном доверяет" премьеру, сократилось за год с 39% до 30%, а количество тех, кто "в основном не доверяет", - увеличилось с 30% до 33%. "Определенно за" отставку главы кабмина высказались 18% опрошенных, при этом 25% заявили, что "скорее против" этого решения.
Представитель Кремля отметил, что в администрации президента "всегда внимательно относятся к социологии, но с определенными допусками". Он отметил, что экономическая ситуация в стране достаточно сложная и "правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением экономикой". "Конечно, определенная волатильность в социологических данных может иметь место", - заметил также Песков.