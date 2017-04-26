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Путин проведет встречу с главой ФАТФ и руководителем канцелярии ЦК Компартии Китая

Политика
26 апреля, 12:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча состоится в среду, 26 апреля
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой ФАТФ и руководителем канцелярии ЦК Компартии Китая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Начнет он сегодня рабочий день со встречи с президентом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) Жаном Мануэлем Вега-Серраном", - сказал Песков. Представитель Кремля отметил, что Россия участвует в конвенции ФАТФ, и "в принципе высоко оцениваются на международном уровне итоги работы по борьбе с отмыванием преступных доходов".

Затем Путин проведет совещание с членами правительства России, основной темой которого станут вопросы импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве.

Также у президента, по словам Пескова, запланирован ряд рабочих встреч. "Президент примет находящегося в Москве руководителя канцелярии ЦК Компартии Китая Ли Чжаньшу", - рассказал Песков.

Он напомнил, что между Россией и Китаем функционирует "беспрецедентный механизм диалога - это общение между руководителем канцелярии ЦК КПК и руководителем администрации президента РФ. "Они обмениваются визитами. В данном случае Ли Чжаньшу по приглашению Антона Вайно Прибыл в Москву. Вайно отдельно с ним проводит переговоры, и затем их принимает президент Путин", - добавил Песков.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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