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Песков: заявление Эйро о применении зарина в Сирии не изменит позиции России

Политика
26 апреля, 12:14 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ также сказал, что позиция Владимира Путина по Башару Асаду не изменилась, судьбу президента САР могут определять только сами сирийцы
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Заявление главы МИД Франции Жан-Марка Эйро о применении зарина правительственными войсками в Сирии не может и не изменит позиции России, заключающейся в необходимости международного расследования случившегося.

"Нет, не может", - ответил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, может ли измениться позиция Москвы после заявления Эйро. "Кремль и президент (Владимир) Путин по-прежнему считают, что единственно возможным способом установления правды о произошедшем под Идлибом является беспристрастное международное расследование", - подчеркнул представитель Кремля.

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"Мы по-прежнему выражаем крайнее непонимание и сожаление в связи с тем, что ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) пока воздерживается от проведения такого расследования", - отметил Песков.

По его словам, "сам по себе факт использования отравляющих веществ, конечно, вызывает мало сомнений". "Но приходить в какому-то выводу о том, кто виновен в этом, мы считаем, без расследования невозможно, без международного расследования невозможно", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

В среду Эйро заявил, что власти Франции располагают подтвержденными данными о том, что ВВС Сирии нанесли шесть ударов сирийской провинции Идлиб 4 апреля - в тот же день, когда там произошла химическая атака.

Песков также сказал, что позиция президента Путина по судьбе сирийского лидера Башара Асада остается неизменной: вопрос о дальнейшем пребывании Асада у власти могут решить только сами сирийцы.

"Позиция РФ и президента Путина по Асаду не менялась", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В интервью агентству Reuters турецкий лидер ранее привел слова Путина о том, что тот не является "адвокатом Асада", что некоторыми было интерпретировано как возможность снижения поддержки сирийского лидера со стороны Москвы.

Песков отметил, что фразу о том, что Путин не является адвокатом Асада, российский лидер говорил и ранее в ряде интервью, еще до беседы с Эрдоганом. "Путин, не являясь адвокатом Асада, является адвокатом международного права и защитником международного права, - подчеркнул представитель Кремля. - Он отстаивает позицию, которая не допускает принятия решения о будущем той или иной страны какими-то третьими лицами или третьими странами. Он считает, что будущее Сирии и руководителя Сирии не могут определять ни в Анкаре, ни в Вашингтоне, ни в Париже, ни в Берлине, ни в Москве. Самоопределение Сирии - только за сирийским народом". "Вот адвокатом какой идеи является президент Путин весьма последовательно, - пояснил Песков. - Здесь ни о каких изменениях в подходе речи идти не может".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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