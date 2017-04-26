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Песков подтвердил, что Путин и Меркель встретятся 2 мая в Сочи

Политика
26 апреля, 12:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Ранее премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер при встрече с российским президентом отметил, что канцлер передавала сердечный привет и подтвердила намерение посетить Россию
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 2 мая в Сочи встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я могу это подтвердить", - сказал представитель Кремля.

16 марта, принимая в Москве премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, Путин сообщил, что ждет с визитом канцлера ФРГ Ангелу Меркель 2 мая. "Передайте самые наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждем с визитом госпожу Меркель 2 мая", - сказал он.

Зеехофер передал главе российского государства сердечный привет от Меркель. "Она несколько раз напоминала мне, чтобы я не забыл этого сделать, и она сказала, что в начале мая хочет посетить Вас", - сказал баварский премьер.

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Меркель, Ангела Путин, Владимир Владимирович
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