Песков подтвердил, что Путин и Меркель встретятся 2 мая в Сочи

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 2 мая в Сочи встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, подтвердил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Я могу это подтвердить", - сказал представитель Кремля.

16 марта, принимая в Москве премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера, Путин сообщил, что ждет с визитом канцлера ФРГ Ангелу Меркель 2 мая. "Передайте самые наилучшие пожелания федеральному канцлеру. Мы ждем с визитом госпожу Меркель 2 мая", - сказал он.

Зеехофер передал главе российского государства сердечный привет от Меркель. "Она несколько раз напоминала мне, чтобы я не забыл этого сделать, и она сказала, что в начале мая хочет посетить Вас", - сказал баварский премьер.