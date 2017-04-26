Гатилов: встреча РФ-США-ООН по Сирии может состояться в ходе следующего раунда в Женеве

ЖЕНЕВА, 26 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты дали понять, что встреча в формате РФ-США-ООН по Сирии может состояться во время следующего раунда межсирийских переговоров в Женеве. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

"Как нам дали понять американские партнеры, они не исключают возможности встречи в трехстороннем формате в ходе предстоящего женевского раунда", - сказал он.

Гатилов также сообщил, что глава МИД Сирии Валид Муаллем во время своего пребывания в Москве подтвердил готовность Дамаска продолжать участие в переговорном процессе после событий в Хан-Шейхуне и на аэродроме Шайрат. "Конечно, то, что произошло в Хан-Шейхуне, и налет американской коалиции на авиабазу в Сирии сыграло свою негативную роль в плане создания необходимой атмосферы для переговорного процесса", - отметил Гатилов.

"Министр иностранных дел Сирии, когда был в Москве, прямо на это указывал. Мы же старались побудить его все- таки проявить конструктивную позицию и подтвердить, что сирийская делегация будет продолжать участвовать в переговорном процессе. Что он, собственно, и сделал", - добавил дипломат.

Кроме того, Гатилов сообщил, что Россия пока не ожидает повышения уровня представительства США на переговорах по Сирии в Астане, где Вашингтон прежде всегда представлял посол в Казахстане. "По нашим оценкам и наблюдениям, администрация США пока находится в процессе формирования своей политики в отношении сирийского кризиса, и это займет еще какое-то время, - сказал он. - Так что, я думаю, что касается Астаны, то их уровень участия останется таким, каким был".

Гатилов добавил, что приглашения участникам встречи в Астане, в том числе вооруженной оппозиции, уже направлены. "Конечно, их (представителей вооруженных группировок - прим. ТАСС) участие было бы важным в этих переговорах, - добавил он. - К сожалению, в прошлый раз они не приехали в Астану. Надеюсь, в этот раз они там появятся".

Также замглавы МИД РФ сообщил, что спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заинтересован в визите в Москву, конкретные даты будут обсуждаться после переговоров в Астане в начале мая.

"Мы обсуждали с ним эту тему, и он был бы заинтересован в приезде в Москву", - сказал дипломат. "Думаю, что конкретные даты мы могли бы обсудить уже после Астаны", - добавил он.

Замглавы МИД РФ отметил, что Россия побуждает де Мистуру обеспечить высокий уровень представительства своей команды и на самой "астанинской" встрече. "Де Мистура прямо подтвердил, что представители его команды будут в Астане, - указал Гатилов. - Что касается уровня участия, то пока он с этим не определился".

По словам Гатилова, де Мистура после встречи в Астане также планирует провести следующий раунд межсирийских переговоров в Женеве в начале мая. "Что касается того, когда состоится следующий раунд межсирийских переговоров, то, по мнению спецпосланника, наиболее реальным является период после астанинской встречи", - сказал он, добавив, что это представляется вполне логичным.

Встреча в Женеве

Гатилов отметил, что контакты российских дипломатов с эмиссаром ООН носят регулярный характер, в том числе 24 апреля состоялась его встреча со спецпосланником. "Удалось обсудить нынешнее состояние в сирийском урегулировании. Это контакт в рамках наших регулярных отношений с де Мистурой, полезный обмен мнениями с точки зрения, где мы сейчас находимся с точки запуска межсирийского диалога и какие шаги необходимо предпринять", - отметил он.

Гатилов добавил, что речь шла о необходимости определения путей реализации согласованной повестки дня переговоров, обеспечения представительства всего спектра сирийской оппозиции, в том числе курдов.

По словам Гатилова, спецпосланник генсека ООН выразил особенную заинтересованность в связи с предстоящей в начале мая встречей в Астане. "Де Мистура возлагает достаточно серьезные надежды на то, что там удастся прийти к практическим договоренностям и одобрить тот набор документов, который готовится в настоящее время экспертами", - отметил Гатилов.