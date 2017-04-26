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Лавров: РФ и Саудовская Аравия имеют общий взгляд на проблему терроризма

Политика
26 апреля, 13:37 дата обновления: 26 апреля, 14:33 UTC+3 МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Глава МИД РФ отметил, что у сторон есть возможности позитивно влиять на усилия международного сообщества по урегулированию различных кризисных ситуаций на Ближнем Востоке
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия и Саудовская Аравия имеют единую оценку опасности международного терроризма, включая так называемое "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с коллегой из Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.

"У нас единая оценка того, что касается угрозы, которую представляет собой международный терроризм, в первую очередь так называемое "Исламское государство", которое напрямую угрожает безопасности стран региона и безопасности в частности Саудовской Аравии и Российской Федерации", - сказал министр.

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Лавров сообщил, что в ходе переговоров министры рассмотрели состояние двусторонних отношений в русле договоренностей, которые были достигнуты в рамках контактов на высшем уровне. "Позитивно оценили состояние политического диалога, межпарламентских связей, взаимодействия в энергетической сфере, в области мирного атома, реализацию совместных проектов в сельском хозяйстве, а также инвестиционное взаимодействие", - сказал он.

Особо Лавров отметил вопросы международного и регионального взаимодействия РФ и Саудовской Аравии. "Значительное внимание уделили региональной и международной проблематике, прежде всего в контексте тех проблем, которые сегодня обостряются на Ближнем Востоке и на севере Африки, - сказал глава российского МИД. - У России и Саудовской Аравии есть возможности позитивно влиять на усилия международного сообщества по урегулированию различных кризисных ситуаций в регионе, включая сирийский кризис, йеменскую ситуацию и ряд других. Мы также выступаем с общих позиций в том, что касается скорейшего преодоления застоя в палестино-израильском урегулировании и продвижения к урегулированию ситуации на основе двухгосударственного принципа и на других принципах, которые закреплены в международном праве, включая арабскую мирную инициативу, которую 15 лет назад выдвинул покойный король Саудовской Аравии".

Главы внешнеполитических ведомств России и Саудовской Аравии также подтвердили важное и возрастающее значение стратегического диалога между РФ и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. "Обменялись мнениями о тех мероприятиях в рамках этого стратегического диалога, которые планируются в этом году", - сказал Лавров. Кроме того он выразил признательность своему саудовскому коллеге за внимание, которые власти Саудовской Аравии неизменно уделяют российским паломникам в период хаджа.

Сирийская тема

По словам главы МИД РФ, разногласия Москвы и Эр-Рияда по вопросу о сирийском урегулировании не являются непреодолимыми. "Не сказал бы, что у нас есть какие-то непреодолимые разногласия по вопросу о сирийском урегулировании, - сказал Лавров. - И Россия, и Саудовская Аравия являются членами Международной группы поддержки Сирии, в том числе двух ее целевых подгрупп - по прекращению огня и по гуманитарным вопросам, эти подгруппы еженедельно встречаются в Женеве и рассматривают соответствующие вопросы".

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"Также мы являемся по сути дела соавторами резолюции 2254, которая излагает принципы сирийского урегулирования, включая принцип о том, что только сирийский народ будет определять судьбу своей страны, - отметил министр. - Безусловно, вопрос о том, как конкретно этот принцип будет претворяться в жизнь, подлежит обсуждению и согласованию между представителями правительства и всем спектром оппозиции, как того и требует резолюция 2254 (СБ ООН - прим. ТАСС)".

"Эти переговоры удалось с большим трудом завязать при поддержке внешних игроков, включая наши две страны, - подчеркнул глава российского дипведомства. - Предстоит очень непростая работа под эгидой ООН, работа, которая требует воздействия со стороны внешних игроков на сирийские стороны, с тем чтобы побудить их к максимально конструктивной работе, к поиску общего знаменателя, общих подходов к судьбе своей страны".

Как сообщил Лавров, Эр-Рияд поддерживает работу по Сирии в астанинском формате. "Адель аль-Джубейр подтвердил сегодня поддержку Саудовской Аравией астанинского процесса, который, прежде всего, позволил достичь соглашения о прекращении огня и сейчас работает над тем, чтобы это прекращение огня соблюдалось, и вырабатывает механизмы реагирования на нарушения", - сказал Лавров.

"Инициатива запустить процесс на площадке Астаны в значительной, если не в решающей, степени послужила стимулом и для возобновления женевских переговоров, и эти два процесса мы хотим развивать в скоординированном режиме", - подчеркнул министр.

Лавров после переговоров также отметил, что иранские силы и "Хезболлах", как и Воздушно-космические силы РФ, находятся в Сирии по приглашению сирийского правительства. "Что касается присутствия Ирана, "Хезболлах" в Сирии, как вы знаете, мы не считаем "Хезболлах" террористической организацией, - сказал российский министр. - Исходим из того, что и те, и другие, как и Воздушно-космические силы РФ, находятся в Сирии по приглашению легитимного правительства".

"Мы знаем о позиции Саудовской Аравии, и ясно, что наши подходы по этому вопросу, мягко говоря, не совпадают, - отметил Лавров. - Но тем не менее мы едины в том, что для урегулирования кризиса в Сирии необходимо участие всех без исключения сирийских сторон и всех без исключения внешних игроков, которые на эти стороны оказывают влияние, за исключением, конечно же, террористических организаций, признанных в качестве таковых Советом Безопасности ООН".

 

 
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