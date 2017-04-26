Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев не намерен придавать значения политически ангажированным социологическим опросам. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, комментируя по их просьбе публикацию "Левада-центром" исследования, согласно которому число тех, кто поддерживает работу руководителя правительства, сократилось.
"Председатель правительства не придает особого значения данным социологических опросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу", - сказала она.
Опрос, проведенный "Левада-центром", зафиксировал снижение числа тех, кто поддерживает работу Медведева. Согласно исследованию, число тех, кто "в основном доверяет" премьеру, сократилось за год с 39% до 30%, а количество тех, кто "в основном не доверяет", - увеличилось с 30% до 33%. "Определенно за" отставку главы кабмина высказались 18% опрошенных, при этом 25% заявили, что "скорее против" этого решения.