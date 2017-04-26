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Гатилов: военные операции в Сирии негативно влияют на переговорный процесс

Политика
26 апреля, 14:02 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 26, апреля. /ТАСС
Также замглавы МИД РФ добавил, что ему неизвестно, сообщала ли Турция России об этой военной операции заранее
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ЖЕНЕВА, 26 апреля. /ТАСС/. Любые военные операции негативным образом влияют на процесс урегулирования в Сирии. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов, комментируя удар Турции по курдам в Ираке и Сирии в ночь на 25 апреля.

"Любые военные операции, естественно, негативным образом влияют на общую ситуацию и на переговорный процесс в частности", - сказал он.

Гатилов добавил, что ему неизвестно, сообщала ли Турция России об этой военной операции заранее.

В ночь на 25 апреля турецкая авиация нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в стране террористической, в горах Синджар (Северный Ирак) и горах Карачок (северо-восток Сирии). Как сообщил Генштаб ВС республики, "в Ираке нейтрализованы 40, в Сирии - 30 членов террористической сепаратистской организации (имеется в виду РПК - прим. ТАСС)".

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